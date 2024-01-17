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    Хендерсон выбрал новый клуб – это не «Ювентус»

    Стало известно, где продолжит карьеру капитан сборной Англии Джордан Хендерсон.

    33-летний полузащитник договорился с «Аль-Иттифаком» о расторжении трехлетнего контракта, заключенного в июле прошлого года.

    Его следующей командой станет «Аякс».

    • Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле». Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
    • Сообщалось, что он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
    • СМИ писали, что зарплата Джордана в «Аль-Иттифаке» – 700 тысяч фунтов в неделю.
    • На английского хавбека также претендовал «Ювентус».

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
    1705491645
    Все таки бабки не могут перекрыть все...
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