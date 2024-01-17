Хендерсон выбрал новый клуб – это не «Ювентус»

Стало известно, где продолжит карьеру капитан сборной Англии Джордан Хендерсон.

33-летний полузащитник договорился с «Аль-Иттифаком» о расторжении трехлетнего контракта, заключенного в июле прошлого года.

Его следующей командой станет «Аякс».