Хендерсон выбрал новый клуб – это не «Ювентус»

Стало известно, где продолжит карьеру капитан сборной Англии Джордан Хендерсон.
33-летний полузащитник договорился с «Аль-Иттифаком» о расторжении трехлетнего контракта, заключенного в июле прошлого года.
Его следующей командой станет «Аякс».
- Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле». Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
- Сообщалось, что он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
- СМИ писали, что зарплата Джордана в «Аль-Иттифаке» – 700 тысяч фунтов в неделю.
- На английского хавбека также претендовал «Ювентус».