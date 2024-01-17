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    «Сельта» заинтересовалась нападающим ЦСКА

    Испанская «Сельта» заинтересована в приобретении нападающего ЦСКА Виктора Давилы. По данным Relevo, инициатива по возможному трансферу исходит от спортивного директора команды из Виго Марко Гарсеса, который хорошо знает форварда.

    Сообщается, что стороны уже контактируют по поводу возможного перехода, но переход игрока может состояться только к началу следующего сезона. Сам Давила был бы рад перейти в «Сельту»: выступления в Ла Лиге для него привлекательнее, чем в РПЛ, поскольку российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

    • В текущем сезоне Давила провел 15 матчей за ЦСКА, забил 3 гола и отдал 2 передачи.
    • Чилийский форвард перешел в московский клуб в августе из мексиканского «Леона».

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    Источник: Relevo

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