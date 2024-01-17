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    Кордоба из «Краснодара» заинтересовал три клуба АПЛ

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Англии.

    Заполучить 30-летнего футболиста хотят «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

    Клубы АПЛ заинтересованы в аренде колумбийца с опцией последующего выкупа.

    Evening Standart при этом напоминает, что у потенциальных покупателей могут возникнуть проблемы при оформлении сделки из-за британских санкций в отношении России.

    • В этом сезоне Кордоба забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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