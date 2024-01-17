Кордоба из «Краснодара» заинтересовал три клуба АПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Англии.
Заполучить 30-летнего футболиста хотят «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Эвертон».
Клубы АПЛ заинтересованы в аренде колумбийца с опцией последующего выкупа.
Evening Standart при этом напоминает, что у потенциальных покупателей могут возникнуть проблемы при оформлении сделки из-за британских санкций в отношении России.
- В этом сезоне Кордоба забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.