Топ-игрок из Саудовской Аравии пытался попасть в «Барселону»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон предлагал свои услуги «Барселоне».

Представители капитана сборной Англии рассчитывали на интерес каталонского клуба в связи с серьезной травмой Гави.

Однако «Барса» после анализа отказала 33-летнему футболисту. В итоге он перейдет в «Аякс».