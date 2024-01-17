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    • Топ-игрок из Саудовской Аравии пытался попасть в «Барселону»

    Топ-игрок из Саудовской Аравии пытался попасть в «Барселону»

    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон предлагал свои услуги «Барселоне».

    Представители капитана сборной Англии рассчитывали на интерес каталонского клуба в связи с серьезной травмой Гави.

    Однако «Барса» после анализа отказала 33-летнему футболисту. В итоге он перейдет в «Аякс».

    • Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле». Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
    • Сообщалось, что он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
    • СМИ писали, что зарплата Джордана в «Аль-Иттифаке» – 700 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: Sport.es

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