«Реал» работает над трансфером Холанда, действуя по той же схеме, что и с Беллингемом

«Реал» продолжает претендовать на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
В работе над трансфером 23-летнего бомбардира мадридский клуб действует по той же схеме, что и в случае с Джудом Беллингемом.
«Реал» напрямую контактирует с окружением норвежца. При этом диалог с «Сити» ведется через посредников.
Такая тактика помогла испанцам заполучить Беллингема прошлым летом, и они надеются повторить успех в переговорах по Холанду.
- Нападающий не играет с 6 декабря из-за стрессовой реакции кости стопы.
- В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.