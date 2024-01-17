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    • «Реал» работает над трансфером Холанда, действуя по той же схеме, что и с Беллингемом

    «Реал» работает над трансфером Холанда, действуя по той же схеме, что и с Беллингемом

    «Реал» продолжает претендовать на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    В работе над трансфером 23-летнего бомбардира мадридский клуб действует по той же схеме, что и в случае с Джудом Беллингемом.

    «Реал» напрямую контактирует с окружением норвежца. При этом диалог с «Сити» ведется через посредников.

    Такая тактика помогла испанцам заполучить Беллингема прошлым летом, и они надеются повторить успех в переговорах по Холанду.

    • Нападающий не играет с 6 декабря из-за стрессовой реакции кости стопы.
    • В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

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    Источник: Cadena Ser

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии (1)
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    portero
    1705521251
    Более тёплый климат уменьшит травматизм.... возможно это и так...
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