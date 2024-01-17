«Реал» работает над трансфером Холанда, действуя по той же схеме, что и с Беллингемом

«Реал» продолжает претендовать на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

В работе над трансфером 23-летнего бомбардира мадридский клуб действует по той же схеме, что и в случае с Джудом Беллингемом.

«Реал» напрямую контактирует с окружением норвежца. При этом диалог с «Сити» ведется через посредников.

Такая тактика помогла испанцам заполучить Беллингема прошлым летом, и они надеются повторить успех в переговорах по Холанду.