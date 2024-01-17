Кононов возглавил «Торпедо»

Московское «Торпедо» подписало контракт с новым главным тренером Олегом Кононовым. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на 2,5 года.

«Торпедо» занимает 8 место в Первой лиге, набрав 27 очков в 20 матчах.

Предыдущим наставником черно-белых был Артем Горлов, который возглавил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера в октябре прошлого года, а 8 ноября утвержден в должности. 16 января он покинул клуб.