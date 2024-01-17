Кононов возглавил «Торпедо»

Московское «Торпедо» подписало контракт с новым главным тренером Олегом Кононовым. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на 2,5 года.
«Торпедо» занимает 8 место в Первой лиге, набрав 27 очков в 20 матчах.
Предыдущим наставником черно-белых был Артем Горлов, который возглавил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера в октябре прошлого года, а 8 ноября утвержден в должности. 16 января он покинул клуб.
- Кононов ранее был главным тренером в «Карпатах», «Севастополе», «Краснодаре», «Ахмате», тульском «Арсенале», московском «Спартаке», «Риге» и «Леон Сатурне». Он покинул команду из Раменского 31 августа прошлого года.
- Был признан лучшим тренером РФПЛ в сезоне-2014/15 по версии РФС, когда выиграл с «Краснодаром» бронзовые медали чемпионата России.
- В 2020 году выиграл с «Ригой» чемпионат Латвии.
- Также Кононов был помощником главного тренера в минских «Торпедо» и «Локомотиве», запорожском «Металлурге» и «Шерифе».