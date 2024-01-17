Бывшая жена просила Тимощука покинуть «Зенит»

Надежда Навроцкая, экс-супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, рассказала, как убеждала бывшего мужа уйти из «Зенита» в 2015 году.

Клуб РПЛ предлагал украинцу продлить истекающий контракт, но тот решил продолжить карьеру в «Кайрате».

«Как-то был вопрос, продлить ли с «Зенитом» соглашение, или пойти в Казахстан. Конечно, я говорю: «Какой «Зенит», давай в Казахстан». Он перешeл в Казахстан.

Но дальше уже из Казахстана в конце 2016 года он в «Зенит» возвращался самостоятельно. Я не подсказывала. Кто-то другой повлиял, понимаете?

Он мог оставаться в Казахстане работать. Там очень хорошо к нему относились, целовали, потому что это экс-игрок «Баварии»…

Мог бы там поработать тренером. Там просто больше шансов было бы, к примеру, стать главным тренером. Но он уже сам сделал выбор вернуться», – заявила Навроцкая.