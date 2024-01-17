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    Бывшая жена просила Тимощука покинуть «Зенит»

    Надежда Навроцкая, экс-супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, рассказала, как убеждала бывшего мужа уйти из «Зенита» в 2015 году.

    Клуб РПЛ предлагал украинцу продлить истекающий контракт, но тот решил продолжить карьеру в «Кайрате».

    «Как-то был вопрос, продлить ли с «Зенитом» соглашение, или пойти в Казахстан. Конечно, я говорю: «Какой «Зенит», давай в Казахстан». Он перешeл в Казахстан.

    Но дальше уже из Казахстана в конце 2016 года он в «Зенит» возвращался самостоятельно. Я не подсказывала. Кто-то другой повлиял, понимаете?

    Он мог оставаться в Казахстане работать. Там очень хорошо к нему относились, целовали, потому что это экс-игрок «Баварии»…

    Мог бы там поработать тренером. Там просто больше шансов было бы, к примеру, стать главным тренером. Но он уже сам сделал выбор вернуться», – заявила Навроцкая.

    • Тимощук в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.
    • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Номэд
    1705493065
    В жопу там его целовали, но он выбрал бабло.
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