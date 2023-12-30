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  • Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

30 декабря 2023, 00:24
8

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия подтвердил, что «десятка» в национальной сборной будет закреплена за Лионелем Месси даже после его ухода.

«Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носит 10-й номер. Он будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», – сказал Тапия.

  • 36-летний Месси выступает за аргентинскую сборную с 2005 года.
  • Он провел 180 матчей, забил 106 голов и сделал 56 ассистов.
  • С командой форвард «Интер Майами» выиграл Кубок Америки-2021 и ЧМ-2022.

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Источник: Sport.es
США. МЛС Аргентина Аргентина Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (8)
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Александр-Каратеев-yandex
1703910322
Правильно. Он великий футболист.
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Дядя Серёжа
1703913358
Был бы каждый конопат, где на всех набрать лопат?
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моэм
1703913913
ИДИОТИЗМ !....№ 10 сделал каноническим именно ВЕЛИКИЙ ДИЕГО МАРАДОНА , а навечно отдают по большей части распиаренному месси , который на фоне МАРАДОНЫ просто мелок ....и кликуху гном , народ просто так не даст .....а гном великим быть не может.....когда Тапия уйдёт . надеюсь это идиотское решение отменят .
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Oldtrafford83
1703915326
Да сразу мавзолей готовьте х.у.ле))
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Plyash
1703928150
Дань любви и уважения великому спортсмену и футболисту,который больше сделал для Аргентины,чем все политики,вместе взятые,за всё время существования государства. Браво,Клаудио Тапия!!!
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