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    • Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

    Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

    Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия подтвердил, что «десятка» в национальной сборной будет закреплена за Лионелем Месси даже после его ухода.

    «Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носит 10-й номер. Он будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», – сказал Тапия.

    • 36-летний Месси выступает за аргентинскую сборную с 2005 года.
    • Он провел 180 матчей, забил 106 голов и сделал 56 ассистов.
    • С командой форвард «Интер Майами» выиграл Кубок Америки-2021 и ЧМ-2022.

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    Источник: Sport.es

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    30.12.2023 00:24
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    Комментарии (9)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1703910322
    Правильно. Он великий футболист.
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    Дядя Серёжа
    1703913358
    Был бы каждый конопат, где на всех набрать лопат?
    Ответить
    моэм
    1703913913
    ИДИОТИЗМ !....№ 10 сделал каноническим именно ВЕЛИКИЙ ДИЕГО МАРАДОНА , а навечно отдают по большей части распиаренному месси , который на фоне МАРАДОНЫ просто мелок ....и кликуху гном , народ просто так не даст .....а гном великим быть не может.....когда Тапия уйдёт . надеюсь это идиотское решение отменят .
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    bratskij
    1703914914
    Дебилизм презика передался и футболерам. Хахахахаха
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    Oldtrafford83
    1703915326
    Да сразу мавзолей готовьте х.у.ле))
    Ответить
    Plyash
    1703928150
    Дань любви и уважения великому спортсмену и футболисту,который больше сделал для Аргентины,чем все политики,вместе взятые,за всё время существования государства. Браво,Клаудио Тапия!!!
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