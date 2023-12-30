Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после завершения карьеры Месси

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия подтвердил, что «десятка» в национальной сборной будет закреплена за Лионелем Месси даже после его ухода.

«Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носит 10-й номер. Он будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», – сказал Тапия.