Зенитовец Ерохин назвал любимые новогодние фильмы

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин составил топ-3 любимых новогодних фильмов.
«Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч». Последние два – детский фильм и мультфильм. Сын стал постарше, смотрит их, ему нравится.
Там, кстати, и взрослым есть о чем задуматься. Я согласен с тем, что фильмы и музыка в Новый год тоже создают атмосферу», – сказал Ерохин.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- 34-летний хавбек в клубе с 2017 года.
- В этом сезоне Ерохин сделал 3 ассиста в 18 матчах.
Источник: «Матч ТВ»