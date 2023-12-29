Зенитовец Ерохин назвал любимые новогодние фильмы

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин составил топ-3 любимых новогодних фильмов.

«Ирония судьбы», «Один дома», «Гринч». Последние два – детский фильм и мультфильм. Сын стал постарше, смотрит их, ему нравится.

Там, кстати, и взрослым есть о чем задуматься. Я согласен с тем, что фильмы и музыка в Новый год тоже создают атмосферу», – сказал Ерохин.