Тарханов прокомментировал возвращение Слуцкого к тренерской работе

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил возвращение Леонида Слуцкого в профессиональный футбол. Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

«Конечно, я рад, что Леонид Слуцкий вернулся к своей профессиональной деятельности, вернулся в футбол. Слуцкий в первую очередь тренер, а не шоумен. Нет сомнений, что Леонид – хороший специалист, это тренер высокого уровня, который много добился в России, имеет иностранный опыт. Хорошо, когда профессионал занимается своим делом», – сказал Тарханов.