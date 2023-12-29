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    • Тарханов прокомментировал возвращение Слуцкого к тренерской работе

    Тарханов прокомментировал возвращение Слуцкого к тренерской работе

    Известный российский тренер Александр Тарханов оценил возвращение Леонида Слуцкого в профессиональный футбол. Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

    «Конечно, я рад, что Леонид Слуцкий вернулся к своей профессиональной деятельности, вернулся в футбол. Слуцкий в первую очередь тренер, а не шоумен. Нет сомнений, что Леонид – хороший специалист, это тренер высокого уровня, который много добился в России, имеет иностранный опыт. Хорошо, когда профессионал занимается своим делом», – сказал Тарханов.

    • Последним клубом 52-летнего Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также будущий наставник китайского клуба работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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