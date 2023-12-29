Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Осинькин объяснил, почему Слуцкий согласился на предложение из Китая

    Осинькин объяснил, почему Слуцкий согласился на предложение из Китая

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил решение российского тренера Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шэньхуа».

    «Я скорее удивился, что Слуцкий такое долгое время был без футбола. Не внутри футбола, а на уровне эксперта и YouTube-блогера. Он много лет проработал на большом уровне. В том числе в двух иностранных клубах – по-настоящему с другой футбольной культурой. Наверное, где-то проскакивало, что Слуцкий может поехать заграницу. Я не помню он это говорил или про него говорили.

    Но видите, значит, все-таки у него был интерес. Значит, Слуцкий соскучился по работе – чешутся руки. Всегда, когда затягивается время без работы, наверное, для других это неожиданно. Но внутри Слуцкий все время был в тонусе и был готов поехать», – сказал Осинькин.

    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

    Новости по теме
    Смородская прокомментировала назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»
    Уткин высказался о перспективах Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» 1
    Назван срок контракта Слуцкого с китайским клубом
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+