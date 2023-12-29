Осинькин объяснил, почему Слуцкий согласился на предложение из Китая

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил решение российского тренера Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«Я скорее удивился, что Слуцкий такое долгое время был без футбола. Не внутри футбола, а на уровне эксперта и YouTube-блогера. Он много лет проработал на большом уровне. В том числе в двух иностранных клубах – по-настоящему с другой футбольной культурой. Наверное, где-то проскакивало, что Слуцкий может поехать заграницу. Я не помню он это говорил или про него говорили.

Но видите, значит, все-таки у него был интерес. Значит, Слуцкий соскучился по работе – чешутся руки. Всегда, когда затягивается время без работы, наверное, для других это неожиданно. Но внутри Слуцкий все время был в тонусе и был готов поехать», – сказал Осинькин.

Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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