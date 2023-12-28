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    • Агент оценил возможность отъезда Карпина в Саудовскую Аравию

    Агент оценил возможность отъезда Карпина в Саудовскую Аравию

    Футбольный агент Срджан Еремич не исключил приглашения главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в команду из Саудовской Аравии.

    Ранее Еремич рассказывал, что российский специалист отказал клубам из Саудовской Аравии и ОАЭ, которые проявляли к нему предметный интерес.

    «Карпин – очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Никогда не знаешь, когда получишь предложение. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия – одна из опций, в будущем все возможно», – заявил Еремич.

    • По итогам 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
    • Сборная России, которая проводит товарищеские матчи, в ноябре разгромила Кубу со счетом 8:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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