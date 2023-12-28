Агент оценил возможность отъезда Карпина в Саудовскую Аравию

Футбольный агент Срджан Еремич не исключил приглашения главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в команду из Саудовской Аравии.

Ранее Еремич рассказывал, что российский специалист отказал клубам из Саудовской Аравии и ОАЭ, которые проявляли к нему предметный интерес.

«Карпин – очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Никогда не знаешь, когда получишь предложение. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия – одна из опций, в будущем все возможно», – заявил Еремич.