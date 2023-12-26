Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина

Алексей Власов, генеральный директор «Акрона», высказался о недавнем увольнении главного тренера Евгения Калешина.
- Предполагалось, что Калешина уволили после критических высказываний про систему российского футбола.
- Тренер после «Акрона» был назначен в «Аланию».
- «Акрон» возглавил Заур Тедеев, ранее работавший в «Алании».
«Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше», – сказал Власов.
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Источник: официальный сайт «Акрона»