Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина

Алексей Власов, генеральный директор «Акрона», высказался о недавнем увольнении главного тренера Евгения Калешина.

Предполагалось, что Калешина уволили после критических высказываний про систему российского футбола.

Тренер после «Акрона» был назначен в «Аланию».

«Акрон» возглавил Заур Тедеев, ранее работавший в «Алании».

«Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше», – сказал Власов.

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