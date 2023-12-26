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    • Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина

    Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина

    Алексей Власов, генеральный директор «Акрона», высказался о недавнем увольнении главного тренера Евгения Калешина.

    • Предполагалось, что Калешина уволили после критических высказываний про систему российского футбола.
    • Тренер после «Акрона» был назначен в «Аланию».
    • «Акрон» возглавил Заур Тедеев, ранее работавший в «Алании».

    «Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше», – сказал Власов.

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    Источник: официальный сайт «Акрона»

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