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Реакция Суареса на трансфер в «Интер Майами»

22 декабря 2023, 20:06
2

Новый нападающий «Интера Майами» Луис Суарес прокомментировал трансфер из «Гремио».

«Я очень счастлив и взволнован тем, что принимаю этот новый вызов с «Интером Майами».

Мне не терпится приступить к работе, и я готов работать, чтобы воплотить мечту о завоевании большего количества титулов с этим великим клубом в реальность», – сказал уругваец.

  • В декабре у 36-летнего Суареса истек контракт с «Гремио».
  • Форвард стоит 4 миллиона евро.
  • В сезоне Серии А у Суареса 32 матча, 15 голов, 11 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
США. МЛС Интер Майами Суарес Луис
Комментарии (2)
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Nefarian--google
1703288528
Это когда интер Майами стал великим клубом ?
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