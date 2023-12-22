Реакция Суареса на трансфер в «Интер Майами»

Новый нападающий «Интера Майами» Луис Суарес прокомментировал трансфер из «Гремио».

«Я очень счастлив и взволнован тем, что принимаю этот новый вызов с «Интером Майами».

Мне не терпится приступить к работе, и я готов работать, чтобы воплотить мечту о завоевании большего количества титулов с этим великим клубом в реальность», – сказал уругваец.

В декабре у 36-летнего Суареса истек контракт с «Гремио».

Форвард стоит 4 миллиона евро.

В сезоне Серии А у Суареса 32 матча, 15 голов, 11 ассистов.

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