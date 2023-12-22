Газизов: «Семак добьется успеха в европейском клубе»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил европейские перспективы тренера Сергея Семака.

Семак 5 раз подряд привел «Зенит» к титулу РПЛ.

До этого тренер работал с «Уфой».

Семак-игрок выступал в Европе за «ПСЖ».

– Какие перспективы карьерного роста у Семака, учитывая, что он уже пятикратный чемпион страны с «Зенитом». Верите в его европейскую карьеру?

– Верю. Более того, уверен, что Семак этого достигнет. Работал с ним, поэтому точно знаю, на что способен Сергей Богданович.

– То есть это может быть даже клуб из Серии А, Примеры, Лиги 1?

– Как сложится в жизни – это уже другой вопрос. Но у меня нет ни малейших сомнений в тренерских компетенциях и человеческих качествах Семака. Он способен добиться успеха в европейском клубе.