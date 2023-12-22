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Газизов: «Семак добьется успеха в европейском клубе»

22 декабря 2023, 14:42
2

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил европейские перспективы тренера Сергея Семака.

  • Семак 5 раз подряд привел «Зенит» к титулу РПЛ.
  • До этого тренер работал с «Уфой».
  • Семак-игрок выступал в Европе за «ПСЖ».

– Какие перспективы карьерного роста у Семака, учитывая, что он уже пятикратный чемпион страны с «Зенитом». Верите в его европейскую карьеру?

– Верю. Более того, уверен, что Семак этого достигнет. Работал с ним, поэтому точно знаю, на что способен Сергей Богданович.

– То есть это может быть даже клуб из Серии А, Примеры, Лиги 1?

– Как сложится в жизни – это уже другой вопрос. Но у меня нет ни малейших сомнений в тренерских компетенциях и человеческих качествах Семака. Он способен добиться успеха в европейском клубе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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nik55
1703253266
добьется как и ты
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JTherry
1703254203
Сельдереич уже добился в гей-ропе законного 4-го места в группе: залёг в Брюгге...)
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