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    Газизов: «Семак добьется успеха в европейском клубе»

    Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил европейские перспективы тренера Сергея Семака.

    • Семак 5 раз подряд привел «Зенит» к титулу РПЛ.
    • До этого тренер работал с «Уфой».
    • Семак-игрок выступал в Европе за «ПСЖ».

    – Какие перспективы карьерного роста у Семака, учитывая, что он уже пятикратный чемпион страны с «Зенитом». Верите в его европейскую карьеру?

    – Верю. Более того, уверен, что Семак этого достигнет. Работал с ним, поэтому точно знаю, на что способен Сергей Богданович.

    – То есть это может быть даже клуб из Серии А, Примеры, Лиги 1?

    – Как сложится в жизни – это уже другой вопрос. Но у меня нет ни малейших сомнений в тренерских компетенциях и человеческих качествах Семака. Он способен добиться успеха в европейском клубе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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