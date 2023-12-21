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Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать

21 декабря 2023, 15:23
6

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

«Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.

Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Ливерпуль Селтик Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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zigbert
1703163127
Зачем бить себя в грудь и в то же время противоречить своим принципам.
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JTherry
1703167085
во дурак..!!! будто зовут Канчелу работать в МанСити, Ливер, Селтик или Спартак...) с такими "принципами и традициями" кыргыз-юнайтед или узбеков тренировать ("тренируйся на кошках!"), и то его выгоняют из всех клубов, нигде не задерживается индюк напыщенный... гонора столько, будто не Фергюссон был у руля чемпионского МанЮнайтед, а сам Канчела...))
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aaaaahhhh
1703168549
в сборную Непала тебя не возьмут , они тоже о тебе слышали:)))
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DVOK68
1703169106
Весьма огорчительно для названных Андрюшкой четырёх клубов...с таким специалистом можно было выиграть Фсё.И многократно!
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шахта Заполярная
1703170016
Кончита, а что тебя уже звали? Люди знают где ты играл, где только ты не играл, и все знают какое ты Д.....
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Цугундeр
1703171088
Ну , почему ? И за МС поиграл , и за Спартак даже..) "Естественно", и повод найти можно . Какой ни есть , а поросёнок..))------------------------------ Однажды Андрей Канчельскис сыграл один матч в составе московского «Спартака». Это произошло 22 мая 1994 года в матче с бразильским клубом «Палмейрас» на московском турнире в честь 65-летия со дня рождения Льва Ивановича Яшина.
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