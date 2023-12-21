Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

«Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.

Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», – сказал Канчельскис.