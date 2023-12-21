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    • Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать

    Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

    «Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл.

    Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19386

      DVOK68 12 минут назад

      Весьма огорчительно для названных Андрюшкой четырёх клубов...с таким специалистом можно было выиграть Фсё.И многократно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3804

      aaaaahhhh 21 минуту назад

      в сборную Непала тебя не возьмут , они тоже о тебе слышали:)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32254

      JTherry 46 минут назад

      во дурак..!!! будто зовут Канчелу работать в МанСити, Ливер, Селтик или Спартак...) с такими "принципами и традициями" кыргыз-юнайтед или узбеков тренировать ("тренируйся на кошках!"), и то его выгоняют из всех клубов, нигде не задерживается индюк напыщенный... гонора столько, будто не Фергюссон был у руля чемпионского МанЮнайтед, а сам Канчела...))

      2
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      Рейтинг: +17559

      Алексей З 1 час назад

      Тогда прямая дорога в Каргызстан.

      1
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      Рейтинг: +103378

      zigbert 1 час назад

      Зачем бить себя в грудь и в то же время противоречить своим принципам.

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