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    • Тикнизян считает, что «Локомотив» переплатил за его трансфер

    Тикнизян считает, что «Локомотив» переплатил за его трансфер

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вспомнил, как переходил из ЦСКА в 2021 году.

    «Случается переход в «Локомотив», меня всего трясeт. Меня взяли за 5 миллионов евро, я стоил по факту тогда три баула там, не знаю, и картошку. Очень много шума из-за этого было, и я не понимал, почему мне за это предъявляют претензии.

    Многие почему-то считают, что я выбрал деньги, не футбол, и из ЦСКА ушeл, погнавшись за какими-то финансами. Начнeм с того, что зарплата, которая у меня была в ЦСКА и которую мне предложили в «Локомотиве»… Разница была несущественная.

    Мне позвонил Ральф Рангник и сказал, что я являюсь частью проекта, на меня возлагают большие надежды, во мне видят потенциал и будущее «Локомотива». Меня эти слова очень подкупили, хотя я первый раз отказался и согласился остаться в ЦСКА», – сказал Тикнизян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.
    • Летом Тикнизяном интересовался «Вердер».

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    Источник: «Бомбардир»

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