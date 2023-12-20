Тикнизян считает, что «Локомотив» переплатил за его трансфер

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вспомнил, как переходил из ЦСКА в 2021 году.

«Случается переход в «Локомотив», меня всего трясeт. Меня взяли за 5 миллионов евро, я стоил по факту тогда три баула там, не знаю, и картошку. Очень много шума из-за этого было, и я не понимал, почему мне за это предъявляют претензии.

Многие почему-то считают, что я выбрал деньги, не футбол, и из ЦСКА ушeл, погнавшись за какими-то финансами. Начнeм с того, что зарплата, которая у меня была в ЦСКА и которую мне предложили в «Локомотиве»… Разница была несущественная.

Мне позвонил Ральф Рангник и сказал, что я являюсь частью проекта, на меня возлагают большие надежды, во мне видят потенциал и будущее «Локомотива». Меня эти слова очень подкупили, хотя я первый раз отказался и согласился остаться в ЦСКА», – сказал Тикнизян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».