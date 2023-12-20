Аленичев оценил шансы «Краснодара» против «Зенита» в борьбе за титул

Бывший полузащитник «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев подвел итоги прошедшей части сезона РПЛ для лидера турнира – «Краснодара» и оценил шансы команды в борьбе за титул с «Зенитом».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером – и прямо скажем, этого мало кто ожидал, включая меня. Но команда провела первую часть турнира РПЛ просто блестяще. Конечно, случались обидные поражения – например, буквально недавно от «Урала» (3:1), но в целом «быки» очень стабильно, на высоком уровне прошли осенний отрезок сезона.

И сейчас я на 99 процентов уверен, что интрига в борьбе за золото будет сохраняться до последнего тура. Имею в виду противостояние с «Зенитом»: вряд ли «Динамо», игра которого мне нравится, или мой любимый «Спартак» включатся в гонку за первое место.

В последнее время все громче звучат мнения, что «Краснодар» стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол.

Безусловно, изменения в действиях южан есть. Если вспомнить, какими «быки» были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята – Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вилена – и команда играла в открытой манере.

А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех – всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Главный тренер Владимир Ивич привнес дисциплину в оборону – последствия видим в графе «Пропущенные голы».

Когда-то «Краснодар» мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.

Но при этом, считаю, шансы «быков» против «Зенита» – 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба.

Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все – руководство клуба, тренерский штаб, игроки – понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить», – написал Аленичев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. «Зенит» отстает на два очка.

Чемпионат России возобновится в начале марта.

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