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    • Аленичев оценил шансы «Краснодара» против «Зенита» в борьбе за титул

    Аленичев оценил шансы «Краснодара» против «Зенита» в борьбе за титул

    Бывший полузащитник «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев подвел итоги прошедшей части сезона РПЛ для лидера турнира – «Краснодара» и оценил шансы команды в борьбе за титул с «Зенитом».

    «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером – и прямо скажем, этого мало кто ожидал, включая меня. Но команда провела первую часть турнира РПЛ просто блестяще. Конечно, случались обидные поражения – например, буквально недавно от «Урала» (3:1), но в целом «быки» очень стабильно, на высоком уровне прошли осенний отрезок сезона.

    И сейчас я на 99 процентов уверен, что интрига в борьбе за золото будет сохраняться до последнего тура. Имею в виду противостояние с «Зенитом»: вряд ли «Динамо», игра которого мне нравится, или мой любимый «Спартак» включатся в гонку за первое место.

    В последнее время все громче звучат мнения, что «Краснодар» стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол.

    Безусловно, изменения в действиях южан есть. Если вспомнить, какими «быки» были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята – Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вилена – и команда играла в открытой манере.

    А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех – всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Главный тренер Владимир Ивич привнес дисциплину в оборону – последствия видим в графе «Пропущенные голы».

    Когда-то «Краснодар» мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.

    Но при этом, считаю, шансы «быков» против «Зенита» – 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба.

    Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все – руководство клуба, тренерский штаб, игроки – понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить», – написал Аленичев.

    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. «Зенит» отстает на два очка.
    • Чемпионат России возобновится в начале марта.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      Бобссон 1 час назад

      У Краснодара после судейский ошибок лишних очков семь. Из недавних ошибка с Ростовом при третьем голе(вне игры). Если не изменяет память Краснодар единственная команда, в чьи ворота не назначен ни один пенальти. Так что ждём весны.

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      Рейтинг: +2356

      rac531 1 час назад

      «Все – руководство клуба, тренерский штаб, игроки – понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить»

      НЕ В ПЕТЕРБУРГЕ, А В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА)
      ПРЕЦЕДЕНТЫ УЖЕ БЫЛИ)

      1
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      Рейтинг: +6995

      Питерский князь > rac531 50 минут назад

      Вот и хорошо. Правильно сделают. Вот бы ещё и срамтак в пердив отправили.
      :)))

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      Рейтинг: +6995

      Питерский князь 2 часа назад

      Краснодыр будет на 2 строчке в конце сезона.

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