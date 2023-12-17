Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кому не нравится проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«Место проведения ЧМ соответствует критерию соблюдения прав человека.

Саудовская Аравия была единственным претендентом на турнир 2034 года. Критика этой страны – это двойная мораль Запада. Критикуют, но ведут бизнес с саудовцами на миллиарды долларов», – сказал Инфантино.