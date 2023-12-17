Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

    Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

    Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кому не нравится проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

    «Место проведения ЧМ соответствует критерию соблюдения прав человека.

    Саудовская Аравия была единственным претендентом на турнир 2034 года. Критика этой страны – это двойная мораль Запада. Критикуют, но ведут бизнес с саудовцами на миллиарды долларов», – сказал Инфантино.

    • Трижды за 12 лет ЧМ пройдет в арабском мире (Катар в 2022, Марокко в 2030, Саудовская Аравия в 2034).
    • Сборную Саудовской Аравии сейчас возглавляет Роберто Манчини.
    • Президент России Владимир Путин на прошлой неделе посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом.

    Новости по теме
    Инфантино связал с завистью обвинения ФИФА в коррупции
    Президент ФИФА: «Жду Месси еще на трех чемпионатах мира» 5
    Определена страна-хозяйка ЧМ-2034 8
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+