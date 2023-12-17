Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил тем, кому не нравится проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.
«Место проведения ЧМ соответствует критерию соблюдения прав человека.
Саудовская Аравия была единственным претендентом на турнир 2034 года. Критика этой страны – это двойная мораль Запада. Критикуют, но ведут бизнес с саудовцами на миллиарды долларов», – сказал Инфантино.
- Трижды за 12 лет ЧМ пройдет в арабском мире (Катар в 2022, Марокко в 2030, Саудовская Аравия в 2034).
- Сборную Саудовской Аравии сейчас возглавляет Роберто Манчини.
- Президент России Владимир Путин на прошлой неделе посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом.
Источник: Relevo