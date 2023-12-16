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    • «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Льюис, Альварес.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    «Кристал Пэлас»: Мэтьюз, Уорд, Митчел, Гэи, Андерсен, Олис, Шлупп, Хьюз, Ричардс, Ридевалд, Матета.

    Главный тренер: Рой Ходжсон

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»

    Манчестер Сити-Кристал Пэлас

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    Источник: «Бомбардир»

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