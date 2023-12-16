Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Льюис, Альварес.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
«Кристал Пэлас»: Мэтьюз, Уорд, Митчел, Гэи, Андерсен, Олис, Шлупп, Хьюз, Ричардс, Ридевалд, Матета.
Главный тренер: Рой Ходжсон
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»