Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Льюис, Альварес.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Кристал Пэлас»: Мэтьюз, Уорд, Митчел, Гэи, Андерсен, Олис, Шлупп, Хьюз, Ричардс, Ридевалд, Матета.

Главный тренер: Рой Ходжсон

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»