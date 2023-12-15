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    • «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 17 тура АПЛ, 16 декабря

    «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 17 тура АПЛ, 16 декабря

    В субботу, 16 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». Игра состоится в рамках 17 тура АПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице с 33 баллами после 16 сыгранных матчей в АПЛ. У команды 10 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Подопечные Гвардиолы забили 38 голов, и пропустили 18 мячей.

    «Кристалл Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров. У команды в активе 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений, 15 забитых голов, и 23 пропущенных мяча.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Ман Сити» и «Кристал Пэлас» закончились следующими результатами:

    • 11.03.2023 «Кристал Пэлас» – «Ман Сити» 0:1;
    • 27.08.2022 «Ман Сити» – «Кристал Пэлас» 4:2;
    • 14.03.2022 «Кристал Пэлас» – «Ман Сити» 0:0;
    • 30.10.2021 «Ман Сити» – «Кристал Пэлас» 0:2;
    • 01.05.2021 «Кристал Пэлас» – «Ман Сити» 0:2.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас

    Подопечные Гвардиолы в нынешнем сезоне испытывают сложности в борьбе за чемпионство – команда практически к середине розыгрыша АПЛ идет только четвертой. Впрочем, «Манчестер Сити», на наш взгляд, обязан выигрывать этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.20), ТБ 2.5 (2.43).

    Источник: Бомбардир

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