В субботу, 16 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас». Игра состоится в рамках 17 тура АПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице с 33 баллами после 16 сыгранных матчей в АПЛ. У команды 10 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Подопечные Гвардиолы забили 38 голов, и пропустили 18 мячей.

«Кристалл Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров. У команды в активе 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений, 15 забитых голов, и 23 пропущенных мяча.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Ман Сити» и «Кристал Пэлас» закончились следующими результатами:

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас

Подопечные Гвардиолы в нынешнем сезоне испытывают сложности в борьбе за чемпионство – команда практически к середине розыгрыша АПЛ идет только четвертой. Впрочем, «Манчестер Сити», на наш взгляд, обязан выигрывать этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.20), ТБ 2.5 (2.43).