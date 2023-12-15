ФИФА обязала «Рому» выплатить деньги «Ростову»

«Ростов» сообщил итог разбирательства в ФИФА с «Ромой».

«Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Эльдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа».

Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объeме», – написали ростовчане.