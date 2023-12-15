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    ФИФА обязала «Рому» выплатить деньги «Ростову»

    «Ростов» сообщил итог разбирательства в ФИФА с «Ромой».

    «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Эльдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа».

    Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объeме», – написали ростовчане.

    • «Дженоа» купила Шомуродова у «Ростова» в 2020 году за 9,5 миллиона евро.
    • Через год Эльдор был продан в «Рому» за 18 миллионов.
    • Сейчас узбекистанец в аренде в «Кальяри».

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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