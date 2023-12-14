Энрике отреагировал на недовольство Мбаппе игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, что нападающий Килиан Мбаппе взбесился из-за игры парижан в конце матча с дортмундской «Боруссией».

При счете 1:1 команда не попыталась вырвать победу и занять 1-е место в группе ЛЧ.

«ПСЖ» предпочел контролировать мяч в районе центра поля.

Мбаппе расстроила такая пассивность – после матча он проигнорировал журналистов и первым сел в клубный автобус.

«Это нормально, что игроки расстроены. Но было бы глупо рисковать на 85-й минуте, когда есть вероятность пропустить гол и вылететь из турнира», – заявил Энрике.

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