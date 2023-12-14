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    • Мбаппе взбесился из-за игры «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»

    Мбаппе взбесился из-за игры «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был раздражен по окончании матча 6-го тура группового этапа ЛЧ против дортмундской «Боруссии».

    Его взбесила игра парижан на последних минутах. При счете 1:1 команда не попыталась вырвать победу и занять первое место в квартете, предпочтя контролировать мяч в районе центра поля.

    Мбаппе расстроила такая пассивность. После матча он проигнорировал журналистов и первым сел в клубный автобус. Во Франции пишут, что форвард был очень угрюмым.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 09:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +865

      Октавиус 3 часа назад

      И первым сел в автобус до Мадрида)

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