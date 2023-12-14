Мбаппе взбесился из-за игры «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был раздражен по окончании матча 6-го тура группового этапа ЛЧ против дортмундской «Боруссии».

Его взбесила игра парижан на последних минутах. При счете 1:1 команда не попыталась вырвать победу и занять первое место в квартете, предпочтя контролировать мяч в районе центра поля.

Мбаппе расстроила такая пассивность. После матча он проигнорировал журналистов и первым сел в клубный автобус. Во Франции пишут, что форвард был очень угрюмым.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?