Стало известно, где может оказаться тен Хаг после «МЮ»

Журналист, бывший футболист Ян-Аге Фьортофт сообщил, что главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага рассматривают в Германии.
Назначение нидерландца допускают в дортмундской «Боруссии» – на замену Эдину Терзичу.
Нынешний советник «Боруссии» Маттиас Заммер ранее рекомендовал тен Хага в «Баварию», когда там работал.
- Сегодня же в Испании сообщили, что сменить тен Хага в Манчестере может Хулен Лопетеги.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: твиттер Яна-Аге Фьортофта