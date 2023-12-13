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Стало известно, где может оказаться тен Хаг после «МЮ»

13 декабря 2023, 22:48
1

Журналист, бывший футболист Ян-Аге Фьортофт сообщил, что главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага рассматривают в Германии.

Назначение нидерландца допускают в дортмундской «Боруссии» – на замену Эдину Терзичу.

Нынешний советник «Боруссии» Маттиас Заммер ранее рекомендовал тен Хага в «Баварию», когда там работал.

  • Сегодня же в Испании сообщили, что сменить тен Хага в Манчестере может Хулен Лопетеги.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: твиттер Яна-Аге Фьортофта
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Боруссия Д тен Хаг Эрик
Комментарии (1)
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kliker
1702500808
Хаг - ужасный тренер.
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