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    Шалимов высказался о проведении матчей РПЛ в декабре

    Экс-главный тренер «Уралана», «Краснодара», «Химок», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов дал оценку необходимости проводить заключительные в году туры чемпионата России в декабре в зимних условиях.

    «Мы не говорим еще об одном факторе – а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость – пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков – а играем мы ради них – то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи – тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», – сказал Шалимов.

    • Матчи 17 и 18 туров РПЛ сезона-2023/24 прошли в первой декаде декабря 2023 года. Средняя посещаемость 17 тура составила 6948 зрителей, 18 тура – 10 957 зрителей.
    • Несколько игр прошли в условиях холода или сильного снегопада.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11988

      alp 13 минут назад

      кто нибудь из футбольного чиновья может объяснить, почему в России у футболистов в июле отпуск а в декабре игры. это же нонсенс! маразм! кретинизм и полное несоответствие занимаемым должностям... а наши ничего, живут, жируют себе..

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      Рейтинг: +10

      [email protected] 33 минуты назад

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      Рейтинг: +731

      cska1948 46 минут назад

      Поговорят и на этом всё закончится.

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