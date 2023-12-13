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Шалимов высказался о проведении матчей РПЛ в декабре

13 декабря 2023, 09:46
4

Экс-главный тренер «Уралана», «Краснодара», «Химок», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов дал оценку необходимости проводить заключительные в году туры чемпионата России в декабре в зимних условиях.

«Мы не говорим еще об одном факторе – а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость – пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков – а играем мы ради них – то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи – тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», – сказал Шалимов.

  • Матчи 17 и 18 туров РПЛ сезона-2023/24 прошли в первой декаде декабря 2023 года. Средняя посещаемость 17 тура составила 6948 зрителей, 18 тура – 10 957 зрителей.
  • Несколько игр прошли в условиях холода или сильного снегопада.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь
Комментарии (4)
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cska1948
1702452109
Поговорят и на этом всё закончится.
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hdiddjkdn@mail.ru
1702452885
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alp
1702454066
кто нибудь из футбольного чиновья может объяснить, почему в России у футболистов в июле отпуск а в декабре игры. это же нонсенс! маразм! кретинизм и полное несоответствие занимаемым должностям... а наши ничего, живут, жируют себе..
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zigbert
1702482957
Пора уже нашим футбольным властям всерьез задуматься о составлении календаря. Ставить матчи на декабрь, это неуважение к футболистам и зрителям.
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