Шалимов высказался о проведении матчей РПЛ в декабре

Экс-главный тренер «Уралана», «Краснодара», «Химок», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов дал оценку необходимости проводить заключительные в году туры чемпионата России в декабре в зимних условиях.

«Мы не говорим еще об одном факторе – а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость – пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков – а играем мы ради них – то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи – тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», – сказал Шалимов.