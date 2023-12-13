Шалимов высказался о проведении матчей РПЛ в декабре

Экс-главный тренер «Уралана», «Краснодара», «Химок», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов дал оценку необходимости проводить заключительные в году туры чемпионата России в декабре в зимних условиях.
«Мы не говорим еще об одном факторе – а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость – пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков – а играем мы ради них – то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи – тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», – сказал Шалимов.
- Матчи 17 и 18 туров РПЛ сезона-2023/24 прошли в первой декаде декабря 2023 года. Средняя посещаемость 17 тура составила 6948 зрителей, 18 тура – 10 957 зрителей.
- Несколько игр прошли в условиях холода или сильного снегопада.
Источник: «РБ Спорт»