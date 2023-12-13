Калешин прокомментировал назначение на пост тренера «Алании»

Новый главный тренер «Алании» Евгений Калешин высказался по поводу заключения контракта с клубом из Владикавказа.

– Евгений Игоревич, поздравляем с назначением! Поделитесь вашими эмоциями и впечатлениями, пожалуйста.

– Во-первых, хочу поприветствовать всех болельщиков, всех любителей футбола в республике, руководство, игроков и персонал клуба. Для меня это огромная честь, что выбор руководства выпал именно на наш тренерский штаб.

«Алания» – это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут.

С трепетом, волнением и воодушевлением принял предложение возглавить команду! Принимаемся за работу.

– Не испытывали никаких сомнений перед решением прихода в «Аланию»?

– Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей.

– Чего ожидать болельщикам от «Алании» с Евгением Калешиным у руля?

– Думаю, акцент должен быть на самой «Алании». Все-таки здесь есть свои победные и чемпионские традиции и амбиции! Команда всегда была страстной.

Я помню и 95-й год, и 96-й. Хорошо помню матчи тех времен в исполнении владикавказского клуба. Это была действительно выдающаяся команда. Она оставила огромный след в футболе. У нас уже есть успешные примеры.

Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга. Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Будем пытаться соединить воедино лучшие качества наших игроков.

Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол. Надо думать о том, какой будет «Алания» не с Калешиным, а о том какой будет «Алания» из Владикавказа! Акцент должен быть таким.

Мне кажется, даже больше мы сами должны подстроиться и адаптироваться под генетику, под кровь клуба.

Контракт с Калешиным рассчитан на 3,5 года.

«Алания» идет на 6-м месте в Первой лиге после 20 туров.

Будучи футболистом, Калешин провел 36 матчей за «Аланию» в 2008 году.

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