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Калешин прокомментировал назначение на пост тренера «Алании»

13 декабря 2023, 00:44
6

Новый главный тренер «Алании» Евгений Калешин высказался по поводу заключения контракта с клубом из Владикавказа.

– Евгений Игоревич, поздравляем с назначением! Поделитесь вашими эмоциями и впечатлениями, пожалуйста.

– Во-первых, хочу поприветствовать всех болельщиков, всех любителей футбола в республике, руководство, игроков и персонал клуба. Для меня это огромная честь, что выбор руководства выпал именно на наш тренерский штаб.

«Алания» – это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут.

С трепетом, волнением и воодушевлением принял предложение возглавить команду! Принимаемся за работу.

– Не испытывали никаких сомнений перед решением прихода в «Аланию»?

– Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей.

– Чего ожидать болельщикам от «Алании» с Евгением Калешиным у руля?

– Думаю, акцент должен быть на самой «Алании». Все-таки здесь есть свои победные и чемпионские традиции и амбиции! Команда всегда была страстной.

Я помню и 95-й год, и 96-й. Хорошо помню матчи тех времен в исполнении владикавказского клуба. Это была действительно выдающаяся команда. Она оставила огромный след в футболе. У нас уже есть успешные примеры.

Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга. Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Будем пытаться соединить воедино лучшие качества наших игроков.

Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол. Надо думать о том, какой будет «Алания» не с Калешиным, а о том какой будет «Алания» из Владикавказа! Акцент должен быть таким.

Мне кажется, даже больше мы сами должны подстроиться и адаптироваться под генетику, под кровь клуба.

  • Контракт с Калешиным рассчитан на 3,5 года.
  • «Алания» идет на 6-м месте в Первой лиге после 20 туров.
  • Будучи футболистом, Калешин провел 36 матчей за «Аланию» в 2008 году.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: телеграм-канал «Алании»
Россия. Первая лига Алания Калешин Евгений
Комментарии (6)
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SLADE2019
1702453133
Безусловно, удачи. Хотя последние твои перлы не укрепляет мнения о том, что Алания правильный выбор сделала. Хотя, вымолил назначение.
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zigbert
1702456309
Меньше слов, больше дела. Алания еще не потеряла шансы попасть в РПЛ.
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Ziklop
1702461765
тут тебе и в табло дадут, если скажешь лишнее.
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ABC--google
1702469288
Без стадиона Алания не Алания.
Ответить
СпартакВВ
1702472434
Судя по фото Калешин не достаточно вменяем. Был такой тренер в сборной СССР и Уралочке Карполь, он так орал на женщин команды, что даже зрителям становилось не удобно! И вот ещё один!
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