Калешин выбрал новое место работы

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин возглавил другую команду из Первой лиги.
Его назначила «Алания», идущая на шестом месте после 20 туров.
Стороны заключили контракт на 3,5 года – до лета 2027-го.
- Калешина в ноябре уволили из «Акрона» после нескольких резонансных высказываний.
- В 2008 году он выступал за «Аланию» на позиции защитника, провел 36 матчей.
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Источник: сайт «Алании»