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Калешин выбрал новое место работы

12 декабря 2023, 18:18
6

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин возглавил другую команду из Первой лиги.

Его назначила «Алания», идущая на шестом месте после 20 туров.

Стороны заключили контракт на 3,5 года – до лета 2027-го.

  • Калешина в ноябре уволили из «Акрона» после нескольких резонансных высказываний.
  • В 2008 году он выступал за «Аланию» на позиции защитника, провел 36 матчей.

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Источник: сайт «Алании»
Россия. Первая лига Алания Калешин Евгений
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1702395293
Круговорот овна в рпл и фнл продолжается))
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Ziklop
1702396110
Алания стадион сделала? или ждут ещё бабла освоить и ничего не сделать? а так пускай выведет Аланию в РПЛ, чтоб в Акроне ногти кусали.
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моэм
1702408452
Быстро нашёл ___я то думал что после увольнения за слова правды , РФС станет давить на клубы , чтобы его не брали ....может по телефону и "рекомендовали" не брать , а Алания видимо послала их на три буквы.
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Shamil79
1702414736
тоже в РПЛне хочет
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Strig
1702440375
без перспертивы на повышение?! на безрыбье и ...
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