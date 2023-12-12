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    Калешин выбрал новое место работы

    Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин возглавил другую команду из Первой лиги.

    Его назначила «Алания», идущая на шестом месте после 20 туров.

    Стороны заключили контракт на 3,5 года – до лета 2027-го.

    • Калешина в ноябре уволили из «Акрона» после нескольких резонансных высказываний.
    • В 2008 году он выступал за «Аланию» на позиции защитника, провел 36 матчей.

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    Источник: сайт «Алании»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5767

      Ziklop 1 час назад

      Алания стадион сделала? или ждут ещё бабла освоить и ничего не сделать?
      а так пускай выведет Аланию в РПЛ, чтоб в Акроне ногти кусали.

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      Рейтинг: +2236

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Круговорот овна в рпл и фнл продолжается))

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