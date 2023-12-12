Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» и «Севилья», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023 года в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Ланс: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Менди, Самед, Франковски, Сотока, Кошта, Ваи.

Главный тренер: Франкт Эз

«Севилья»: Дмитрович, Пердроса, Салас, Рамос, Гудель, Санчес, Ракитич, Соу, Сумаре, Торрес, Эн-Несири.

Главный тренер: Диего Алонсо

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ланс» – «Севилья»