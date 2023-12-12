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    • Игрок ЦСКА номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году

    Игрок ЦСКА номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определяет лучшего молодого игрока по итогам 2023 года.

    В список номинантов попал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

    Его конкурентами в борьбе за награду станут Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ламин Ямал («Барселона»), Алехандро Бальде («Барселона»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Эндрик («Палмейрас») и другие.

    • Награда вручается игроку, родившемуся после 1 января 2003 года.
    • Международное жюри IFFHS подведет итоги премии в конце января.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7009

      fakeid 2 часа назад

      классный игрок, но награду заберёт беллингем)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1925

      Дубина > fakeid 2 часа назад

      А может дзюба?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7009

      fakeid > Дубина 2 часа назад

      может и дзюба. шансы 50/50: либо заберёт - либо не заберёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Заслуженно. Только туркам не продавайте. Продешивите раз в пять...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2494

      shurik45 > Napaleon Banapart 18 минут назад

      Продешевить? Что то и не припомню такого за армейцами.

      0
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