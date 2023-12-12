Игрок ЦСКА номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определяет лучшего молодого игрока по итогам 2023 года.

В список номинантов попал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Его конкурентами в борьбе за награду станут Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ламин Ямал («Барселона»), Алехандро Бальде («Барселона»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Эндрик («Палмейрас») и другие.