Семак рассказал о форме Ренана и возможном трансфере Артура

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что у клуба нет предложений по трансферу бразильского защитника Роберта Ренана.

«По поводу Ренана предложений нет. Если кого‑то что‑то не устраивает, нужно решать вопрос с клубом. Он неплохо начал сезон, потом Алип выглядел увереннее. Он мог выйти сегодня, но растерял игровой тонус.

Переход Артура? Ничего не могу сказать по этому вопросу. Для меня это новость, что бразильские СМИ пишут подобное. На сегодняшний день рано говорить о трансферах», – сказал Семак.