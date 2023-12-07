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    • Президент «Урала» Иванов оценил погодные условия проведения матча с «Локомотивом»

    Президент «Урала» Иванов оценил погодные условия проведения матча с «Локомотивом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом», который может пройти при сильном морозе в Москве.

    «Настрой у команды с «Локомотивом» нормальный. Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. У нас проходит чемпионат в таких условиях, и здесь ничего не сделаешь. Команда готовится к этому матчу, как и все наши соперники. Дай бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов, и нам не пришлось переносить игру, чтобы где-то остаться или играть весной. Это же все и финансово уже будет тогда по-другому. Если матч перенесут, то нужно будет еще раз лететь в Москву, а это лишняя поездка. Что поделать, мы живем не в Италии или Испании, где всегда тепло, а в северной стране. У нас может быть такая погода и в ноябре, при любом раскладе выходить на поле придется. Поэтому ничего страшного нет, раз принято такое решение, то играем.

    Непривычно ли легионерам сталкиваться с такими условиями? Многие уже не первый год выступают у нас в стране, к примеру, Бикфалви. Конечно, он уже ко всему привык. И в других командах так же. Да, если иностранец первый сезон проводит в России и впервые увидел снег, то для него это все как-то диковато», – сказал Иванов.

    • Игра пройдет на стадионе «Локомотив» 8 декабря и начнется в 19:00.
    • «Локомотив» занимает в РПЛ шестое место с 28 очками. «Урал» идет 12-м с 19 очками.

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    Источник: Metaratings.ru

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