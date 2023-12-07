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    • Булыкин сказал, как нужно наказать Абаскаля за инцидент с Беришей

    Булыкин сказал, как нужно наказать Абаскаля за инцидент с Беришей

    Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о вероятной дисквалификации Гильермо Абаскаля по итогам матча «Ахмат» – «Спартак» (2:1).

    • У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
    • Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
    • По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
    • Гильермо извинился за содеянное.

    «Абаскаль действовал не в целях нанесения травмы, а просто хотел вытолкнуть за пределы технической зоны. Получилось грубо, поэтому можно дисквалифицировать на одну игру и одну условно.

    Думаю, он будет рад, если решение будет таким. Считаю такое наказание справедливым, потому что не было умысла кого-то ударить. Бериша тоже сам спровоцировал», – сказал Булыкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2204

      rac531 1 час назад

      Все обсуждают только "злобного" АБАСКАЛЯ)
      А мусульманский тер..рист и давший ему установку на нанесение травмы или убийства Абаскаля украинский ба...деровец Ромащенко - прямо святые

      0
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      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Смотреть было неприятно, представьте Бескова или Лобановского...

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      Ответить
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      Рейтинг: +2204

      rac531 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Тот же Родионов или, например, Демьянено прибали бы этого беришу прямо на месте преступления)

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