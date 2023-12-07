Булыкин сказал, как нужно наказать Абаскаля за инцидент с Беришей

Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о вероятной дисквалификации Гильермо Абаскаля по итогам матча «Ахмат» – «Спартак» (2:1).

У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.

Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.

По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

Гильермо извинился за содеянное.

«Абаскаль действовал не в целях нанесения травмы, а просто хотел вытолкнуть за пределы технической зоны. Получилось грубо, поэтому можно дисквалифицировать на одну игру и одну условно.

Думаю, он будет рад, если решение будет таким. Считаю такое наказание справедливым, потому что не было умысла кого-то ударить. Бериша тоже сам спровоцировал», – сказал Булыкин.