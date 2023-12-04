РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) и вернулось в тройку лидеров

«Динамо» в Москве выиграло у «Рубина» в 17-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Константин Тюкавин.

Динамовцы, набрав три очка, вернулись на третье место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла, от «Зенита» – 2.

«Рубин» не проигрывал в Премьер-лиге с 30 сентября. Казанцы идут на восьмой строчке.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 26.

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