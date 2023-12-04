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    • РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) и вернулось в тройку лидеров

    РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) и вернулось в тройку лидеров

    «Динамо» в Москве выиграло у «Рубина» в 17-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Константин Тюкавин.

    Динамовцы, набрав три очка, вернулись на третье место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла, от «Зенита» – 2.

    «Рубин» не проигрывал в Премьер-лиге с 30 сентября. Казанцы идут на восьмой строчке.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Тюкавин, 26.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2023 21:25
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +1243

      Muboraksho 2 часа назад

      Не реализованные 100 %- ные моменты!!! Тем не менее команда Рубин заслуживает похвал. Из трех выездных игр эта была самая тяжелая. Остаются Балтика и Краснодар. Надеемся... на победу в этих матчах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69477

      portero 3 часа назад

      Чуда не случилось, прозевали Тюку...
      Сами запороли всё , причем ещё на подходе большей частью...
      Динамо очень опасно, тренер хорош у них!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103217

      zigbert 3 часа назад

      Динамо с победой! Одного мяча однако могло не хватить. И хотя Динамо имело преимущество, Рубин атаковал яростно и имел несколько неплохих моментов. Динамо тоже растранжирило несколько убойных моментов.

      1
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      Рейтинг: +1797

      Дубина 4 часа назад

      А стыдно за газпром

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5004

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Динамо с победой. Где то на берегах Невы засуетились пуканы немытых. Два очка.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1234

      The only one 4 часа назад

      Всё заслуженно. Спокойно, на классе, пусть и с минимальным счётом. Динамо-с победой!!!

      3
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      Рейтинг: +67

      2easy 4 часа назад

      ДИНАМО с победой! Могли забивать больше, с реализацией надо что-то делать. Нужно побеждать факел и уходить на позитивной ноте.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 4 часа назад

      Поздравляю динамиков с победой вот и еще одна команда которая будет бится за победу в чемпионате также как ЦСКА. Локо, Спартак

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Дубина > Suvorov71 4 часа назад

      Помойку блекло-дырявую обгонят!) И КБ обгонят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6920

      fakeid 4 часа назад

      а букмекеры не особо верили, давали 1,9 на победу динамы.

      0
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      Рейтинг: +162

      Legion-o 4 часа назад

      Ну нельзя так бездарно транжирить моменты!!!

      3
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      Рейтинг: +11910

      alex1951 > Legion-o 4 часа назад

      Устали....)

      2
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