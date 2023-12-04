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  • РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) и вернулось в тройку лидеров

РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) и вернулось в тройку лидеров

4 декабря 2023, 21:25
16

«Динамо» в Москве выиграло у «Рубина» в 17-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Константин Тюкавин.

Динамовцы, набрав три очка, вернулись на третье место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла, от «Зенита» – 2.

«Рубин» не проигрывал в Премьер-лиге с 30 сентября. Казанцы идут на восьмой строчке.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 26.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
Комментарии (16)
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alex1951
1701714490
Слава Динамо,динамовцам почет! Зе место-зачёт!
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Legion-o
1701714649
Ну нельзя так бездарно транжирить моменты!!!
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2easy
1701714758
ДИНАМО с победой! Могли забивать больше, с реализацией надо что-то делать. Нужно побеждать факел и уходить на позитивной ноте.
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шахта Заполярная
1701715204
Динамо с победой. Где то на берегах Невы засуетились пуканы немытых. Два очка.
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Дубина
1701715300
А стыдно за газпром
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zigbert
1701717932
Динамо с победой! Одного мяча однако могло не хватить. И хотя Динамо имело преимущество, Рубин атаковал яростно и имел несколько неплохих моментов. Динамо тоже растранжирило несколько убойных моментов.
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portero
1701718324
Чуда не случилось, прозевали Тюку... Сами запороли всё , причем ещё на подходе большей частью... Динамо очень опасно, тренер хорош у них!!!
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Muboraksho
1701723823
Не реализованные 100 %- ные моменты!!! Тем не менее команда Рубин заслуживает похвал. Из трех выездных игр эта была самая тяжелая. Остаются Балтика и Краснодар. Надеемся... на победу в этих матчах.
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