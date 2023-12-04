Роналдиньо оценил перспективы Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча»

Роналдиньо ответил, способен ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграть «Золотой мяч».

«У такого отличного футболиста будет возможность стать обладателем «Золотого мяча» в любой команде, но я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ», потому что люблю этот клуб.

Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч». Килиан – хороший друг и прекрасный футболист. Мне нравится его стиль игры», – сказал Роналдиньо.