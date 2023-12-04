Роналдиньо оценил перспективы Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча»

Роналдиньо ответил, способен ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграть «Золотой мяч».
«У такого отличного футболиста будет возможность стать обладателем «Золотого мяча» в любой команде, но я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ», потому что люблю этот клуб.
Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч». Килиан – хороший друг и прекрасный футболист. Мне нравится его стиль игры», – сказал Роналдиньо.
- В 2023 году Мбаппе стал 3-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
- Его опередили Эрлинг Холанд и Лионель Месси.
- Француз выступает за «ПСЖ» с 2017 года, следующим летом он может стать свободным агентом и уйти в «Реал».
Источник: RMC Sport