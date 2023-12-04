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    • Роналдиньо оценил перспективы Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча»

    Роналдиньо оценил перспективы Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча»

    Роналдиньо ответил, способен ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграть «Золотой мяч».

    «У такого отличного футболиста будет возможность стать обладателем «Золотого мяча» в любой команде, но я бы хотел, чтобы он сделал это в «ПСЖ», потому что люблю этот клуб.

    Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч». Килиан – хороший друг и прекрасный футболист. Мне нравится его стиль игры», – сказал Роналдиньо.

    • В 2023 году Мбаппе стал 3-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
    • Его опередили Эрлинг Холанд и Лионель Месси.
    • Француз выступает за «ПСЖ» с 2017 года, следующим летом он может стать свободным агентом и уйти в «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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    04.12.2023 17:30
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