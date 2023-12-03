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  • «Чудак прыгает с двух ног»: Лапочкин считает, что судья должен был удалять и Абаскаля, и Беришу

«Чудак прыгает с двух ног»: Лапочкин считает, что судья должен был удалять и Абаскаля, и Беришу

3 декабря 2023, 22:31
8

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил скандальный эпизод из матча 17-го тура между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

  • Игрок хозяев Бернард Бериша после забитого «Ахматом» гола подбежал к скамейке и демонстративно прыгнул возле главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
  • Испанец в ответ толкнул Беришу на газон.
  • Абаскаль получил от арбитра красную карточку, Бернард – желтую.

«Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля. Чудак с двух ног летит.

Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру – почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система VАR, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

Может быть, у них были какие‑то ракурсы и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у VAR была камера, где искажается (расстояние), поэтому приняли такое решение», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Косово. Суперлига Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо Лапочкин Сергей
Комментарии (8)
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CSKA57
1701631994
Абаскаля жалко!
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alefreddy
1701632113
отмашку мюллер не дал поэтому однобокое решение
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GermanVo
1701633448
Да любой толкнул бы за такую выходку. Я бы ещё и пенчищу отвесил в догонку. Удалять надо было обоих. Одного за непозволительную провокацию, другого за несдержанность и неспортивное поведение.
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BAIv
1701634617
прыгнул не на него, а рядом, провокатор Бериша! причем здесь фраза прыгает с двух ног? Лампочкин мухлюет!
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FCSpartakM
1701634966
классическое судейство в грозном и соответствующая трансляция, где спорные эпизоды показывают, когда надо. Тимофеев с дувх ног летит сзади и судья не свистит, а повтора не показывают, зато показывают как прыгают от радости по сто раз после гола
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шахта Заполярная
1701639160
бериша еще тот подленький провокатор. Да и судейка потрухивал, домой хотел целым добраться, что бы бородатые прическу не испортили.
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