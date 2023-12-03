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    • «Чудак прыгает с двух ног»: Лапочкин считает, что судья должен был удалять и Абаскаля, и Беришу

    «Чудак прыгает с двух ног»: Лапочкин считает, что судья должен был удалять и Абаскаля, и Беришу

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил скандальный эпизод из матча 17-го тура между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

    • Игрок хозяев Бернард Бериша после забитого «Ахматом» гола подбежал к скамейке и демонстративно прыгнул возле главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
    • Испанец в ответ толкнул Беришу на газон.
    • Абаскаль получил от арбитра красную карточку, Бернард – желтую.

    «Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля. Чудак с двух ног летит.

    Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру – почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система VАR, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

    Может быть, у них были какие‑то ракурсы и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у VAR была камера, где искажается (расстояние), поэтому приняли такое решение», – сказал Лапочкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 22:31
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2168

      rac531 6 часов назад


      АБАСКАЛЮ после очередного нападения следует покидать этот дикий и продажный российский футбол!
      Футбол, где господствуют нацисты и матерщинники, продающие очки и покупающие места не для нормальных людей.
      Правильно, что ДЮКОВА и его присных отовсюду

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2168

      rac531 6 часов назад

      Конечно, по мнению мусульман, продажных решал и ДЮКОВА во все виноват АБАСКАЛЬ)
      Парниша всего лишь праздновал гол мусульманским обычаем - молодецким ударом в грудь тренера соперника) Уверен, что ДЮКОВ желтую отменит,
      Кадыров присвоит этому бандиту, как и полагается, звание Героя Чечни, а бан...еровец Ромащенко выпишет тучную премию)
      И это будет все в традициях и шариата, и украинской церкви киевского патриархата)
      А Абаскаль пусть радуется, чтло ни одна бутылка ему головуне разбила)
      ЭТО ЖЕ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4987

      шахта Заполярная 9 часов назад

      бериша еще тот подленький провокатор. Да и судейка потрухивал, домой хотел целым добраться, что бы бородатые прическу не испортили.

      6
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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 10 часов назад

      Лапочкину печенек дали)) не позорься лапа там нечего не было!) Не заводи глупых сектантов,снимутся не дай бог)

      0
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      Рейтинг: +1194

      FCSpartakM 10 часов назад

      классическое судейство в грозном и соответствующая трансляция, где спорные эпизоды показывают, когда надо. Тимофеев с дувх ног летит сзади и судья не свистит, а повтора не показывают, зато показывают как прыгают от радости по сто раз после гола

      7
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      Рейтинг: +3402

      BAIv 11 часов назад

      прыгнул не на него, а рядом, провокатор Бериша!
      причем здесь фраза прыгает с двух ног? Лампочкин мухлюет!

      2
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      Рейтинг: +347

      WILDLING_HRUNDEL 11 часов назад

      Технарь Ахмату)

      2
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      Рейтинг: +1984

      GermanVo 11 часов назад

      Да любой толкнул бы за такую выходку. Я бы ещё и пенчищу отвесил в догонку. Удалять надо было обоих. Одного за непозволительную провокацию, другого за несдержанность и неспортивное поведение.

      1
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      Рейтинг: +3785

      alefreddy 11 часов назад

      отмашку мюллер не дал поэтому однобокое решение

      2
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      ...
      Рейтинг: +2385

      Айболид > alefreddy 4 часа назад

      Какой мюллер ?! Там борман кальтенбруннером .

      0
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      Рейтинг: +3858

      CSKA57 11 часов назад

      Абаскаля жалко!

      3
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      Рейтинг: +347

      WILDLING_HRUNDEL > CSKA57 11 часов назад

      За что его жалеть? Испанец с белорусом в Оренбурге лаялся,это уже тогда начиналось его шизо

      2
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