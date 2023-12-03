«Чудак прыгает с двух ног»: Лапочкин считает, что судья должен был удалять и Абаскаля, и Беришу

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил скандальный эпизод из матча 17-го тура между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1).

Игрок хозяев Бернард Бериша после забитого «Ахматом» гола подбежал к скамейке и демонстративно прыгнул возле главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец в ответ толкнул Беришу на газон.

Абаскаль получил от арбитра красную карточку, Бернард – желтую.

«Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля. Чудак с двух ног летит.

Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру – почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система VАR, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

Может быть, у них были какие‑то ракурсы и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у VAR была камера, где искажается (расстояние), поэтому приняли такое решение», – сказал Лапочкин.