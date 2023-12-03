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    Месси: «Бог хотел, чтобы я стал чемпионом мира»

    Нападающий Аргентины Лионель Месси считает, что стал чемпионом мира в 2022 году по воле бога.

    «Еще до поражения в финале 2014 года я был уверен, что выиграю чемпионат мира. И это случилось.

    Бог хотел, чтобы я стал чемпионом мира, он дал мне это. Я всегда в это верил. На пути было много камней, мне было нелегко, но это случилось.

    На протяжении всего ЧМ-2022 с нами был Диего Марадона (умер в 2020 году – прим. «Бомбардира»). Это всегда, когда ты играешь за Аргентину. В множестве фанатских песен упоминается Марадона. В Катаре мы чувствовали себя как дома», – сказал Месси.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина в серии пенальти победила Францию.
    • Месси стал лучшим игроком турнира.
    • В ноябре Лео получил 8-й «Золотой мяч».

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    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      hstshdjdn 4 часа назад

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