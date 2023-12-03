Месси: «Бог хотел, чтобы я стал чемпионом мира»

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Футбол Индонезия 11:00
Персикабо - Бхаянгкара
Первый Тайм Персикабо Забьет Да
Кф 2,07
Нападающий Аргентины Лионель Месси считает, что стал чемпионом мира в 2022 году по воле бога.
«Еще до поражения в финале 2014 года я был уверен, что выиграю чемпионат мира. И это случилось.
Бог хотел, чтобы я стал чемпионом мира, он дал мне это. Я всегда в это верил. На пути было много камней, мне было нелегко, но это случилось.
На протяжении всего ЧМ-2022 с нами был Диего Марадона (умер в 2020 году – прим. «Бомбардира»). Это всегда, когда ты играешь за Аргентину. В множестве фанатских песен упоминается Марадона. В Катаре мы чувствовали себя как дома», – сказал Месси.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина в серии пенальти победила Францию.
- Месси стал лучшим игроком турнира.
- В ноябре Лео получил 8-й «Золотой мяч».