Месси: «Бог хотел, чтобы я стал чемпионом мира»

Нападающий Аргентины Лионель Месси считает, что стал чемпионом мира в 2022 году по воле бога.

«Еще до поражения в финале 2014 года я был уверен, что выиграю чемпионат мира. И это случилось.

Бог хотел, чтобы я стал чемпионом мира, он дал мне это. Я всегда в это верил. На пути было много камней, мне было нелегко, но это случилось.

На протяжении всего ЧМ-2022 с нами был Диего Марадона (умер в 2020 году – прим. «Бомбардира»). Это всегда, когда ты играешь за Аргентину. В множестве фанатских песен упоминается Марадона. В Катаре мы чувствовали себя как дома», – сказал Месси.