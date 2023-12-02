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    • Реакция РФС на подозрения судьи Турбина во взятке от «Урала»

    Реакция РФС на подозрения судьи Турбина во взятке от «Урала»

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по скандальной ситуации вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

    • Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.
    • Речь идет о 5 миллионах рублей.
    • Букмекеры заметили подозрительный поток ставок на «Урал».

    – Где впервые увидели информацию про Турбина?

    – Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.

    – Ваш визит сюда подавался как спонтанный...

    – Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты еще три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2023 22:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch 15 часов назад

      ни хера не пойму...Они че взятку дали и матч просрали? такое наверно только в России бывает...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58056

      MaxRnD > AtticusFinch 3 часа назад

      Так, шум поднялся, куда ж тут начатое до конца доводить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Боров мясной 15 часов назад

      Говносайдера Карпова к ответу!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58056

      MaxRnD 16 часов назад

      Всё под ковром порешали ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      VPERDIV SPARTAK 16 часов назад

      делать нечего

      2
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