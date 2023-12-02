Реакция РФС на подозрения судьи Турбина во взятке от «Урала»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по скандальной ситуации вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.

Речь идет о 5 миллионах рублей.

Букмекеры заметили подозрительный поток ставок на «Урал».

– Где впервые увидели информацию про Турбина?

– Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.

– Ваш визит сюда подавался как спонтанный...

– Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты еще три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный.

Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!