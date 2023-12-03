В РФС высказались о дебюте женщины-арбитра в РПЛ

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался по поводу дебюта в РПЛ в качестве лайнсмена Екатерины Курочкиной.

Она судила на линии матч 17-го тура РПЛ «Пари НН» – «Урал» (1:0).

Курочкина стала 1-й женщиной, отсудившей в РПЛ.

Ранее она работала только на VAR.

«Работа ассистентов настолько специфическая, что еe на стадионе обычному зрителю оценить вообще невозможно. Могу сказать, что я за Катю очень рад. Она в полной мере заслужила это место в РПЛ как ассистент. Иногда говорят, что женщинам оказывается некоторая протекция, что женское судейство и женский футбол нужно продвигать, но в данной ситуации это не про это. Здесь человек, который к этому шeл и является полноправным членом коллектива ассистентов в РПЛ. Она и как ассистент VAR работает замечательно, и лекции читает очень хорошо. Очень умная и вдумчивая девушка. За неe можно порадоваться.

К девушкам стало больше доверия? Они просто прошли свой путь до РПЛ. Путь был длинный, и сейчас он дал свой результат. Она шла через Вторую лигу, Первую лигу и дошла до РПЛ. Это не связано с тем, что у нас доверия было больше или меньше. Просто так устроена профессия арбитра, что не бывает как у игроков: из академии – в первый состав. Просто кто-то проходит этот путь быстрее, а кто-то медленнее», – сказал Каманцев.