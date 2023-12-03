«Пари НН» и нижегородцы установили мировой рекорд на матче с «Уралом»

На матче 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0) установлен необычный мировой рекорд.

«Нижегородцы в книге мировых рекордов!

Впервые в истории большой дружный хоровод замкнул кольцом чашу стадиона чемпионата мира. В одной связке были 723 человека (зафиксированное максимальное число).

Пока одни все еще сидят по домам и скептически крутят у виска пальцем, другие – единой командой, дружиной семьей ставят мировые рекорды. Было очень весело. Много новых знакомых, ярких впечатлений и смеха и хорошего настроения.

Все участники были в кокошниках. Почему, спросите вы? Этой акцией мы вспомнили чемпионат мира-2018 года. Именно 2 декабря 2010 года на весь мир было объявлено, что Россия будет хозяйкой соревнований. А кокошники – это именно та «завирусившаяся» фотография наших болельщиков с трибун чемпионата.

Я тоже вчера стоял в этом кольце. И был счастлив. Справа и слева от меня люди тоже были счастливы. Даже люди в инвалидных колясках кружили с нами по стилобату стадиона. Мы были все вместе. По зову души, а не согнанные директивами.

И наша команда победила!» – написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Мелик-Гусейнов в клубе с этого года.

Стадион «Пари НН» построен к ЧМ-2018.

Нижегородцы идут в РПЛ на 9-м месте.

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