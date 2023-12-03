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    • «Пари НН» и нижегородцы установили мировой рекорд на матче с «Уралом»

    «Пари НН» и нижегородцы установили мировой рекорд на матче с «Уралом»

    На матче 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0) установлен необычный мировой рекорд.

    «Нижегородцы в книге мировых рекордов!

    Впервые в истории большой дружный хоровод замкнул кольцом чашу стадиона чемпионата мира. В одной связке были 723 человека (зафиксированное максимальное число).

    Пока одни все еще сидят по домам и скептически крутят у виска пальцем, другие – единой командой, дружиной семьей ставят мировые рекорды. Было очень весело. Много новых знакомых, ярких впечатлений и смеха и хорошего настроения.

    Все участники были в кокошниках. Почему, спросите вы? Этой акцией мы вспомнили чемпионат мира-2018 года. Именно 2 декабря 2010 года на весь мир было объявлено, что Россия будет хозяйкой соревнований. А кокошники – это именно та «завирусившаяся» фотография наших болельщиков с трибун чемпионата.

    Я тоже вчера стоял в этом кольце. И был счастлив. Справа и слева от меня люди тоже были счастливы. Даже люди в инвалидных колясках кружили с нами по стилобату стадиона. Мы были все вместе. По зову души, а не согнанные директивами.

    И наша команда победила!» – написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

    • Мелик-Гусейнов в клубе с этого года.
    • Стадион «Пари НН» построен к ЧМ-2018.
    • Нижегородцы идут в РПЛ на 9-м месте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 14:34
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      ZeBolotny 7 часов назад

      В следующий раз нужно залепить жвачками все сидения на стадионе - это тоже будет мировой рекорд! Ну или ещё какую-нибудь глупость придумать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      Fialet 18 часов назад

      Про какую душу он там мелет? Продались букмекерской конторе, даже их название приняли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Bez Imeni 18 часов назад

      Молодцы нижегородцы...как после такого не победить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      heredk 19 часов назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +20810

      NewLife 19 часов назад

      После этого всех в автобусы и в ближайший дурдом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      biber ru 19 часов назад

      Это прорыв!

      0
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