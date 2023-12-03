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  • «Пари НН» и нижегородцы установили мировой рекорд на матче с «Уралом»

«Пари НН» и нижегородцы установили мировой рекорд на матче с «Уралом»

3 декабря 2023, 14:34
6

На матче 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0) установлен необычный мировой рекорд.

«Нижегородцы в книге мировых рекордов!

Впервые в истории большой дружный хоровод замкнул кольцом чашу стадиона чемпионата мира. В одной связке были 723 человека (зафиксированное максимальное число).

Пока одни все еще сидят по домам и скептически крутят у виска пальцем, другие – единой командой, дружиной семьей ставят мировые рекорды. Было очень весело. Много новых знакомых, ярких впечатлений и смеха и хорошего настроения.

Все участники были в кокошниках. Почему, спросите вы? Этой акцией мы вспомнили чемпионат мира-2018 года. Именно 2 декабря 2010 года на весь мир было объявлено, что Россия будет хозяйкой соревнований. А кокошники – это именно та «завирусившаяся» фотография наших болельщиков с трибун чемпионата.

Я тоже вчера стоял в этом кольце. И был счастлив. Справа и слева от меня люди тоже были счастливы. Даже люди в инвалидных колясках кружили с нами по стилобату стадиона. Мы были все вместе. По зову души, а не согнанные директивами.

И наша команда победила!» – написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

  • Мелик-Гусейнов в клубе с этого года.
  • Стадион «Пари НН» построен к ЧМ-2018.
  • Нижегородцы идут в РПЛ на 9-м месте.

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Комментарии (6)
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biber.ru
1701604207
Это прорыв!
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NewLife
1701604613
После этого всех в автобусы и в ближайший дурдом.
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Сам_себе_сказал
1701607843
Молодцы нижегородцы...как после такого не победить?
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Fialet
1701608335
Про какую душу он там мелет? Продались букмекерской конторе, даже их название приняли.
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ZeBolotny
1701646884
В следующий раз нужно залепить жвачками все сидения на стадионе - это тоже будет мировой рекорд! Ну или ещё какую-нибудь глупость придумать))
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Жаконя
1701725616
Ложь рекорд зафиксированный в книге рекордов Гиннеса остаётся за Астраханью 6974 человека вокруг кремля на день города. Автор учи матчасть
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