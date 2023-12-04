«Пари НН» могут наказать из-за массового хоровода болельщиков в кокошниках

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, допущенных «Пари НН», перед матчем 17-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).
«Пари НН» совершил два нарушения: выход команды из раздевалки с опозданием на 4 минуты перед матчем и задержка матча на 5 минут.
Также перед началом матча в чаше стадиона без разрешения компетентных органов был использован квадрокоптер для съемки массового хоровода на стилобате арены», – сказал Григорьянц.
- Перед игрой нижегородский клуб организовал попытку установить мировой рекорд по количеству людей, которые в кокошниках водили хоровод вокруг поля.
- В акции приняли участие более 500 человек.
Источник: «Матч ТВ»