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    • «Пари НН» могут наказать из-за массового хоровода болельщиков в кокошниках

    «Пари НН» могут наказать из-за массового хоровода болельщиков в кокошниках

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях, допущенных «Пари НН», перед матчем 17-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

    «Пари НН» совершил два нарушения: выход команды из раздевалки с опозданием на 4 минуты перед матчем и задержка матча на 5 минут.

    Также перед началом матча в чаше стадиона без разрешения компетентных органов был использован квадрокоптер для съемки массового хоровода на стилобате арены», – сказал Григорьянц.

    • Перед игрой нижегородский клуб организовал попытку установить мировой рекорд по количеству людей, которые в кокошниках водили хоровод вокруг поля.
    • В акции приняли участие более 500 человек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2023 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2396

      Айболид 9 часов назад

      Заголовок и содержание - две большие разницы . Нарушение - опоздание и использования квадрокоптера , к хороводам претензий нет .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Strig 12 часов назад

      буквоЁбы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69477

      portero 12 часов назад

      Главное нарушение проводить игры в декабре и штрафовать всех кто против!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      Хоровод...

      0
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