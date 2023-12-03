Юран призвал к реформе российского футбола после матча «Пари НН» – «Урал»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) призвал изменить систему российского футбола.

«Тяжело в таких условиях играть и тренироваться. Неделю мы тренировались и в минус шесть, и в минус восемь. Просто парней жалко.

Хотел просто спросить, почему не вернемся к чемпионату «весна – осень», потому что я понимаю функционеров, просто хотел бы посоветовать выйти в минус шесть, минус восемь в ветровочках и бутсах и походить немножко. Минут двадцать хотя бы – не надо час, как тренировка идет, час двадцать.

И я думаю, что, наверное, они бы сказали: однозначно, в таких условиях... Нужно игроков уважать. Это же не просто игру провести – это нужно готовить команду, и когда стоят какие-то задачи... А как ты будешь готовить, когда минус шесть?

Ну очень тяжело. Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся... Не хочу выражаться грубо, но ты не чувствуешь мяч, плюс это травмоопасно. Игроки и «Урала», и наши не уступали в единоборствах. Когда в такую погоду – оно сложно, конечно, играть, поэтому надеюсь, что другие тренеры поддержат.

В первую очередь это здоровье игроков. Да и каждому тренеру, я уверен, в таких условиях тяжело готовить команду. Кто играл в футбол – тот понимает, насколько это тяжело», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Впереди в РПЛ еще один зимний тур.

Затем команды уйдут в отпуск.

Возобновится турнир в марте.

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