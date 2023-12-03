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  • Юран призвал к реформе российского футбола после матча «Пари НН» – «Урал»

Юран призвал к реформе российского футбола после матча «Пари НН» – «Урал»

3 декабря 2023, 01:25
50

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) призвал изменить систему российского футбола.

«Тяжело в таких условиях играть и тренироваться. Неделю мы тренировались и в минус шесть, и в минус восемь. Просто парней жалко.

Хотел просто спросить, почему не вернемся к чемпионату «весна – осень», потому что я понимаю функционеров, просто хотел бы посоветовать выйти в минус шесть, минус восемь в ветровочках и бутсах и походить немножко. Минут двадцать хотя бы – не надо час, как тренировка идет, час двадцать.

И я думаю, что, наверное, они бы сказали: однозначно, в таких условиях... Нужно игроков уважать. Это же не просто игру провести – это нужно готовить команду, и когда стоят какие-то задачи... А как ты будешь готовить, когда минус шесть?

Ну очень тяжело. Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся... Не хочу выражаться грубо, но ты не чувствуешь мяч, плюс это травмоопасно. Игроки и «Урала», и наши не уступали в единоборствах. Когда в такую погоду – оно сложно, конечно, играть, поэтому надеюсь, что другие тренеры поддержат.

В первую очередь это здоровье игроков. Да и каждому тренеру, я уверен, в таких условиях тяжело готовить команду. Кто играл в футбол – тот понимает, насколько это тяжело», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Впереди в РПЛ еще один зимний тур.
  • Затем команды уйдут в отпуск.
  • Возобновится турнир в марте.

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Источник: Sports,ru
Россия. Премьер-лига Урал Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (50)
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RUSARM
1701557662
Давно пора!! Вернуть весна-осень!!
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моэм
1701576972
Весна-осень , самое простое решение ....но в осень-весна есть много вариантов улучшения к примеру календарём , временем и местом проведения матчей в холодные месяцы....но это ж надо уметь работать мозгами , т.е. того чего чиновники РФС не имеют...и что делать низам , когда верхи- ЧИНОВНИКИ работать не умеют и не жалают ?...ответ один , их надо убрать и заменить .
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BAIv
1701577571
Всем нормальным понятно, что играть в декабре в России нельзя. Зачем и для кого это придумали, ну закончите даже при этой системе в середине ноября и эти туры играйте летом.
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Strig
1701583528
а всё из города на неве некто фурсенко и иже с газпрома...начали эту фуйню...
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Валя Ромашина
1701584462
Когда СПб купил Витселя и Халка , они подумали что выиграют и лигу чемпионов и все, все . Но увы не вышло . Там что надо переводить опять на весну -осень . Но сознаться что лоханулись сил не хватает ?
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Play
1701587150
Мне не совсем понятно, чего все так активно взялись обсуждать эти системы. Кто-нибудь перед этим заглядывал в цифры? Для начала возьмём последний чемпионат весна-осень 2010 - начало 12 марта - окончание 28 ноября; текущий чемпионат - конец первого круга 10 декабря - начало второго 2 марта. Разница в две недели туда-сюда. Кто-то реально считает, что это так критически играет роль? В Ростовской области сегодня +15, а две недели назад было -8, поможет весна-осень? Эту разницу элементарно можно скорректировать календарём, ставя хозяевами заключительных матчей первого круга и стартовых второго преимущественно команды из южных регионов. И сколько сейчас людей жалуется на мороз при текущей системе, ровно столько же будут жаловаться на жару летом,
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somn
1701589916
Не надо ничего менять. Уплотнить слегка график игр осенью и весной.
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NewLife
1701592227
Насчет возвращения на весна-осень Юран прав ! " когда пальцы в бутсах становятся...." Я под носки надевал целлофановые пакеты, не люкс, но в сильные морозы помогает, так некоторые лыжники тоже делают.
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Нуф-Нуф
1701595529
Даешь весна-осень!
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Valdis77
1701645876
Кто нибудь рассматривал варианты, к примеру, что можно играть осенью до тринадцатого тура, который заканчивается в конце октября. И никто не замёрзнет. Весной провести оставшиеся туры. И не надо всяких переходов на весну-осень. При этом играть так же одновременно с чемпионатами других стран, как и сейчас. Всё просто...
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