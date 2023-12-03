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    • Юран призвал к реформе российского футбола после матча «Пари НН» – «Урал»

    Юран призвал к реформе российского футбола после матча «Пари НН» – «Урал»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) призвал изменить систему российского футбола.

    «Тяжело в таких условиях играть и тренироваться. Неделю мы тренировались и в минус шесть, и в минус восемь. Просто парней жалко.

    Хотел просто спросить, почему не вернемся к чемпионату «весна – осень», потому что я понимаю функционеров, просто хотел бы посоветовать выйти в минус шесть, минус восемь в ветровочках и бутсах и походить немножко. Минут двадцать хотя бы – не надо час, как тренировка идет, час двадцать.

    И я думаю, что, наверное, они бы сказали: однозначно, в таких условиях... Нужно игроков уважать. Это же не просто игру провести – это нужно готовить команду, и когда стоят какие-то задачи... А как ты будешь готовить, когда минус шесть?

    Ну очень тяжело. Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся... Не хочу выражаться грубо, но ты не чувствуешь мяч, плюс это травмоопасно. Игроки и «Урала», и наши не уступали в единоборствах. Когда в такую погоду – оно сложно, конечно, играть, поэтому надеюсь, что другие тренеры поддержат.

    В первую очередь это здоровье игроков. Да и каждому тренеру, я уверен, в таких условиях тяжело готовить команду. Кто играл в футбол – тот понимает, насколько это тяжело», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Впереди в РПЛ еще один зимний тур.
    • Затем команды уйдут в отпуск.
    • Возобновится турнир в марте.

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    Источник: Sports,ru

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    03.12.2023 01:25
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Valdis77 7 часов назад

      Кто нибудь рассматривал варианты, к примеру, что можно играть осенью до тринадцатого тура, который заканчивается в конце октября. И никто не замёрзнет. Весной провести оставшиеся туры. И не надо всяких переходов на весну-осень. При этом играть так же одновременно с чемпионатами других стран, как и сейчас. Всё просто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3785

      alefreddy 11 часов назад

      функционеров под зад пинком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Marsicov 14 часов назад

      Истина... Весна-Лето это лучший вариант, без Морозных ИГР и Тренировок...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Владимир Иванищев 17 часов назад

      Самое тяжёлая в такую погоду конечно тренеру и тем кто на скамейке сидят потому что футболисты бегают им хоть маленько жарко и тепло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Exnaton 18 часов назад

      Согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      bashnat013 20 часов назад

      В Волгограде плюс ,катайтесь на лыжах,а футбол туда где он должен быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6656

      subbotaspartak 20 часов назад

      Летние каникулы сократить, зимние по максимуму. тренируйтесь в Краснодаре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13626

      Вомбат 20 часов назад

      Играть в России в июне и в июле самое то. Готовиться к сезону можно и зимой. И особенно в марте. А футбол на морозе нормальным людям не нужен. Кто его отстаивает, тот неправ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +770

      Нуф-Нуф 21 час назад

      Даешь весна-осень!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20810

      NewLife 22 часа назад

      Насчет возвращения на весна-осень Юран прав !
      " когда пальцы в бутсах становятся...." Я под носки надевал целлофановые пакеты, не люкс, но в сильные морозы помогает, так некоторые лыжники тоже делают.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Виктор-Лившиц-vkontakte 23 часа назад

      Конечно, надо крыши над стадионами делать, купола с'ёмные. И тогда по хрену, когда играть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > Виктор-Лившиц-vkontakte 22 часа назад

      денег дашь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Виктор-Лившиц-vkontakte > The only one 3 часа назад

      Нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      somn 23 часа назад

      Не надо ничего менять. Уплотнить слегка график игр осенью и весной.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Опорник1984 > somn 22 часа назад

      И летом маленький перерыв . Так как они играют можно и в отпуск не ходить. Это я без иронии говорю.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Исмо 23 часа назад

      Читаю ваши комментарии, смотрю вы все балаболы, просто зашли сюда чтобы что-то писать, но не понимая что((((Вы Юрану ногтей не стоите, он знает что говорит!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      Владимир-Филиппов-vkontak > Исмо 19 часов назад

      А ты, непонятный ноунейм, чьих будешь? И что ты знаешь о тех, кто тут комментирует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3264

      ScarlettOgusania 23 часа назад

      мороз стал усиливаться, играть стало труднее, зато появился на свет ещё один "реформатор" после Калешина и сказал "мяу", зато поставил свою подпись под календарём на сезон)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 23 часа назад

      надо строить крытые манежи там где холодный климат играли же в СССР в манежах и ничего деньги тратить надо не на всяких Бонгонд и Изидоров, а на эти бабки можно несколько манежей построить и развивать детский и юношеский футбол но мозгов в РФС не хватает они лишь заняты где бы найти для Карпина какую нибудь сборную из Зимбабве дабы показать что мы играем и существуем назло санкциям, а над нами смеются и имеют как хотят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3264

      ScarlettOgusania > Garrincha58 23 часа назад

      хорошо сказал про РФС, только забыл, наверное, что там газпрёмовские мозги засели "у руля", да и вся эта "музыка" с осень-весна была под а́ккомпанимент Фурсенко и Гинера, руливших в нулевые в РФС...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3401

      фанат джигурды > Garrincha58 23 часа назад

      А что же тогда плачут, что Енисей в манеже играет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 3 декабря, 10:09

      как глаголит истина футбол состоится при любой погоде, а эти горе тренеры типа Юрана всегда чем то не довольны погодой судьями полем и тд и тп может таким тренерам не стоит тренировать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Sergey--google > Garrincha58 19 часов назад

      Для чернодырых: команда Юрана вчера победила. К результату его слова вообще отношения не имеют, но тебе не понять ибо нечем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3152

      Play 3 декабря, 10:05

      Мне не совсем понятно, чего все так активно взялись обсуждать эти системы. Кто-нибудь перед этим заглядывал в цифры? Для начала возьмём последний чемпионат весна-осень 2010 - начало 12 марта - окончание 28 ноября; текущий чемпионат - конец первого круга 10 декабря - начало второго 2 марта. Разница в две недели туда-сюда. Кто-то реально считает, что это так критически играет роль? В Ростовской области сегодня +15, а две недели назад было -8, поможет весна-осень? Эту разницу элементарно можно скорректировать календарём, ставя хозяевами заключительных матчей первого круга и стартовых второго преимущественно команды из южных регионов. И сколько сейчас людей жалуется на мороз при текущей системе, ровно столько же будут жаловаться на жару летом,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3152

      Play > Play 3 декабря, 10:06

      при возврате на старую систему. Дело не в системе, дело в менталитете ныть по любому поводу, никто никогда не виноват в своих ошибках, всегда виноваты система, судьи, поля, погода, холод, жара, дождь, солнце. Всё будет то же самое. И при старой системе были такие матчи, матч Луч-Энергия - ФК Москва году в 2006ом или 2007ом в марте, вообще наверное худший матч в истории футбола, это был просто кошмар.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8558

      BarStep > Play 21 час назад

      Согласен полностью!
      К тому же хочется заметить, что инициатива перехода с весна-осень, тоже была в своё время " снизу".
      Причем аргументация была такова: "мы плохо стартуем в еврокубках и практически не выходим в весеннюю часть, потому что у нас чемпионат только стартует и мы не готовы ещё конкурировать"
      Забыли напрочь все!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      FCSpartakM 3 декабря, 09:52

      "Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело"
      Ну так причем тут тогда система, если ты играл по системе весна -осень и сам же играл в таких же условиях ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Валя Ромашина 3 декабря, 09:21

      Когда СПб купил Витселя и Халка , они подумали что выиграют и лигу чемпионов и все, все . Но увы не вышло . Там что надо переводить опять на весну -осень . Но сознаться что лоханулись сил не хватает ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Strig 3 декабря, 09:05

      а всё из города на неве некто фурсенко и иже с газпрома...начали эту фуйню...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Вася-Пупкин-google > Strig 23 часа назад

      И здесь ущербный спаптак нашел след Зенита...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Вася-Пупкин-google > Strig 23 часа назад

      Уже всем надоело нытьё и обвинения Спартака во всём Зенита...
      Что-то новое придумайте...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7285

      Из Твери Леха 3 декабря, 08:57

      Согласен, весну-осень надо вернуть, чтоб футбол был всё лето.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 > Из Твери Леха 23 часа назад

      при плюс 25-30 ещё не так запоёт тот же недотренер Юран скажет в таких условиях играть нельзя можект вообще не стоит в России играть в футбол зачем он нужен тем более сейчас развивайте биатлон вместе с Губерниевым мини футбол пляжный и естественно хоккей, а футбол не наша игра только бессмысленная трата гос. средств

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3402

      BAIv 3 декабря, 07:26

      Всем нормальным понятно, что играть в декабре в России нельзя. Зачем и для кого это придумали, ну закончите даже при этой системе в середине ноября и эти туры играйте летом.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Сергей-Садковский-google > BAIv 3 декабря, 07:31

      Летом УЕФА не разрешает проводить матчи внутренних чемпионатов, даже , если кто то заметил, матчи на кубок России проводятся днем, чтобы не накладывались на матчи Еврокубков. Это тоже требование УЕФА. Думаю, уже пора послать это УЕФА лесом, и играть когда нам удобно. Тем более что это же УЕФА послало лесом нас.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2811

      моэм 3 декабря, 07:16

      Весна-осень , самое простое решение ....но в осень-весна есть много вариантов улучшения к примеру календарём , временем и местом проведения матчей в холодные месяцы....но это ж надо уметь работать мозгами , т.е. того чего чиновники РФС не имеют...и что делать низам , когда верхи- ЧИНОВНИКИ работать не умеют и не жалают ?...ответ один , их надо убрать и заменить .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20859

      ilichkadr > моэм 3 декабря, 08:40

      Он чином от ума избавлен..............

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6915

      fakeid 3 декабря, 07:07

      идите нахер со своей весна-осень. всё должно быть, как сейчас, синхронизировано с европой. всё равно мы туда однажды вернёмся. календари получше составляйте, чтобы не играть в мороз. вон, в сочи вчера вообще при +19 играли. в декабре нужно проводить матчи южнее, что тут сложного?

      дебилы, которые за возврат весна-осень, вы хоть понимаете, что тогда чемп стартует на льду, и важнейшие последние туры тоже пройдут на льду? кому оно надо?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > fakeid 3 декабря, 07:14

      тебе сколько лет, стратег?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1788

      Дубина > The only one 3 декабря, 07:29

      Он пьяный)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Сергей-Садковский-google > fakeid 3 декабря, 07:33

      А почему в той же Швеции играют по системе весна -осень?? И в СССР играли, при этом выигрывали Еврокубки.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1788

      Дубина > fakeid 3 декабря, 07:42

      Похмелился?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6915

      fakeid > Сергей-Садковский-google 3 декабря, 07:44

      мы уже 10 лет играем по нормальной схеме, и должны её придерживаться. это просто дичь, когда клуб становится чемпионом в ноябре - а в еврокубках начинает играть в сентябре, через 10 месяцев, когда от победного состава может мало чего остаться, или к сентябрю все сдуются, будут плестись внизу таблицы чемпа. я верю, что в европу мы вернёмся, и вот такой херни точно не хочу, когда 10 месяцев ждать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6915

      fakeid > Сергей-Садковский-google 3 декабря, 07:46

      и в чём смысл старой системы? ну прибавится несколько туров летом. много народу придёт на футбол в июле? когда отпуска и жара. в июне не вариант - это месяц сборных. а в августе мы и так играем.

      зато очень себе даже представляю, какие визги поднимутся, когда ключевые 28-30е туры буду проводиться в собачий холод. и потом тот же юран будет истерить, что они вылетели в фнл тупо из-за мёрзлого поля в каком-нибудь городе и призывать перейти на осень-весна.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > fakeid 3 декабря, 08:14

      дичь-это то, что ты куришь. завязывай, а то крышу совсем сорвёт...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > fakeid 3 декабря, 08:15

      "народу придёт на футбол в июле?"- а много приходят в ноябре- декабре?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      Strig > The only one 3 декабря, 09:07

      НА )(УЙ эта жопа ( точнее европа)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3401

      фанат джигурды > The only one 3 декабря, 10:09

      Я два раза побывал на стадионе в минус 7. Прекрасно было: ноги онемели и не сгибались, и то тогда менты не лютовали, и можно было перед матчем 150-200 гр согревающего перед матчем употребить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3401

      фанат джигурды > fakeid 23 часа назад

      Я лучше в +30 на трибуне посижу, чем в -7.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      aldo conte 3 декабря, 04:02

      Весна-осень хороша, если не играть в еврокубках. Не понимаю, как может команда чемпион РПЛ достойно выглядеть в ЛЧ, спустя год после чемпионского сезона. Ну если у нас будет вечный чемпион "Зенит", тогда конечно. А насчет игр зимой. Составьте правильно календарь, не планируйте игры в конце ноября - начале декабря. В ноябре и марте планируйте по две-три игры южных команд на своих полях, сократите РПЛ до 14 команд и т.д. Варианты имеются. Не надо ничего реформировать, если мы хотим шагать в ногу Европой. А если нет, тогда конечно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2751

      evgevg13 > aldo conte 3 декабря, 05:05

      Сколько наши выиграли после перехода на осень-весна? И вообще, почему упор на еврокубки? Вообще то футбол прежде всего игра для зрителей. И достойно наши клубы не будут выглядеть ни при одном варианте чемпионатов, пока не научатся играть. Пока наш футбол больше похож на басню Крылова Квартет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > evgevg13 3 декабря, 05:47

      А вы, друзья, как ни садитесь,
      Всё в музыканты не годитесь...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +907

      eugen-han 3 декабря, 03:01

      Вернуть весна-осень, об этом говорят последние 15-лет, и это при том, что построили много стадионов под ту еще реформу. Сейчас, когда мы в изоляции, надо что-то делать для, своего футбола, а не в угоду непонятно кого на данный момент.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      RUSARM 3 декабря, 01:54

      Давно пора!! Вернуть весна-осень!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +375

      ЗаЖиМ > RUSARM 3 декабря, 09:47

      У вас в ЯНАО хоть весна осень, хоть понедельник пятница, всё одно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3401

      фанат джигурды > ЗаЖиМ 23 часа назад

      Зато поди хоккей с мячом рулит?

      2
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