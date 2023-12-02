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    • Близкому судьи Турбина дали 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

    Близкому судьи Турбина дали 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

    Арбитра РПЛ Евгения Турбина подозревают в получении крупной взятки.

    Человек, близкий к судье, получил 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал», пишет инсайдер Иван Карпов.

    «Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако СБ одного из букмекеров бьет тревогу.

    Там замечают странные ставки на «Урал» + рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиры, кто знает).

    Верите – или буки сгущают краски, опасаясь левой двужухи в последнем домашнем матче года между конкурентами за выживание?» – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • «Пари НН» примет «Урал» сегодня.
    • Начало матча в Нижнем Новгороде – в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.12.2023 16:10
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 19 часов назад

      Все стоят на доплате у одного хозяина, так что это просто шутка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6655

      subbotaspartak 19 часов назад

      Турбину динамят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Боров мясной 19 часов назад

      Стоит смотреть игру? Подать на этого Карпа в суд, если инфа не подтвердится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6039

      neim 19 часов назад

      И что, есть видеозапись и свидетели, которые это могут подтвердить ?
      Тогда дело серьёзное.
      Ну а если нет, то тоже серьёзное. Ведь за оговор тоже можно огрести не хило.
      В общем как ни крути, шуму будет много. А может просто дым из трубы и всё пройдёт, как с белых яблонь цвет ? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Val 46 20 часов назад

      если есть заявление, должна быть проведена процессуальная проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, а заявитель предупрежден об ответственности за ложный донос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58056

      MaxRnD 20 часов назад

      По Левникову и Казарцеву когда ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      Цугундeр 20 часов назад

      Дни Турбиных. Финал.

      2
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      Рейтинг: +20832

      ilichkadr 21 час назад

      Статья 290 УК (получение взятки) к должностному лицу может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с одновременным штрафом до семидесятикратной суммы взятки или штраф от двадцатипятикратном до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.

      0
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      Рейтинг: +6798

      rash1959 22 часа назад

      Всех тех, кто "где-то рядом с арбитром" и те, кому " пришло бабло за продажу квартиры" за жопу и в цугундер. Только так, хирургически - ножичком, ножичком...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      Цугундeр > rash1959 20 часов назад

      "Что-то вы меня больно утесняете, папаша. ." ))
      За цугундер , и в жопу.Так правильно и по русски.)

      4
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      Рейтинг: +6798

      rash1959 > Цугундeр 16 часов назад

      прошу простить за неточную фразу. "утеснять" и в мыслях не было.

      1
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      Рейтинг: +1195

      Цугундeр > rash1959 6 часов назад

      Вельми благодарен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2233

      LOKOfanatik19 22 часа назад

      Если за слова банят на 2-3 игры про судей, то если потвердится божизненный бан.

      1
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