Арбитра РПЛ Евгения Турбина подозревают в получении крупной взятки.

Человек, близкий к судье, получил 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал», пишет инсайдер Иван Карпов.

«Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако СБ одного из букмекеров бьет тревогу.

Там замечают странные ставки на «Урал» + рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиры, кто знает).

Верите – или буки сгущают краски, опасаясь левой двужухи в последнем домашнем матче года между конкурентами за выживание?» – написал Карпов в своем телеграм-канале.