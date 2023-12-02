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  • Близкому судьи Турбина дали 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

Близкому судьи Турбина дали 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

2 декабря 2023, 16:10
12

Арбитра РПЛ Евгения Турбина подозревают в получении крупной взятки.

Человек, близкий к судье, получил 5 миллионов рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал», пишет инсайдер Иван Карпов.

«Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако СБ одного из букмекеров бьет тревогу.

Там замечают странные ставки на «Урал» + рапортуют о движении денег где-то рядом с арбитром перед игрой (может пришло бабло за продажу квартиры, кто знает).

Верите – или буки сгущают краски, опасаясь левой двужухи в последнем домашнем матче года между конкурентами за выживание?» – написал Карпов в своем телеграм-канале.

  • «Пари НН» примет «Урал» сегодня.
  • Начало матча в Нижнем Новгороде – в 19:30 по московскому времени.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Урал Нижний Новгород Турбин Евгений
Комментарии (12)
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LOKOfanatik19
1701524186
Если за слова банят на 2-3 игры про судей, то если потвердится божизненный бан.
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rash1959
1701524282
Всех тех, кто "где-то рядом с арбитром" и те, кому " пришло бабло за продажу квартиры" за жопу и в цугундер. Только так, хирургически - ножичком, ножичком...
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ilichkadr
1701526551
Статья 290 УК (получение взятки) к должностному лицу может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с одновременным штрафом до семидесятикратной суммы взятки или штраф от двадцатипятикратном до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.
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Цугундeр
1701528504
Дни Турбиных. Финал.
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MaxRnD
1701529029
По Левникову и Казарцеву когда ?
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Val 46
1701530116
если есть заявление, должна быть проведена процессуальная проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, а заявитель предупрежден об ответственности за ложный донос.
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neim
1701532849
И что, есть видеозапись и свидетели, которые это могут подтвердить ? Тогда дело серьёзное. Ну а если нет, то тоже серьёзное. Ведь за оговор тоже можно огрести не хило. В общем как ни крути, шуму будет много. А может просто дым из трубы и всё пройдёт, как с белых яблонь цвет ? )))
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Боров мясной
1701533867
Стоит смотреть игру? Подать на этого Карпа в суд, если инфа не подтвердится.
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subbotaspartak
1701534084
Турбину динамят
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