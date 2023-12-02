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    • Управляющий партнер PARI: «Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам»

    Управляющий партнер PARI: «Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам»

    Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев обратил внимание на изменение коэффициентов в линии букмекеров на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».

    «Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом» и не по спортивным причинам.

    Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!» – написал Сергеев в своем телеграм-канале.

    • «Пари НН» примет «Урал» сегодня.
    • Начало матча в Нижнем Новгороде – в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    02.12.2023 15:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2787

      моэм 21 час назад

      Урал явно вышел из клинча , затоптал лидера и способен сейчас обыграть любого без чьей либо помощи со стороны , т.е. сейчас реальность такова , что Пари НН эти , как бы "свои" очки может и не получить ...во всяком случае это матч за 6 очков , а значит будет тяжёлым и как говорится " от ножа " .

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      Рейтинг: +7419

      Красногорск_Фан 22 часа назад

      ну если такой умный ставь на Урал и радуйся. В чем именно проблема

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