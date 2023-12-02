Управляющий партнер PARI: «Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев обратил внимание на изменение коэффициентов в линии букмекеров на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».

«Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом» и не по спортивным причинам.

Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!» – написал Сергеев в своем телеграм-канале.