Управляющий партнер PARI: «Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам»

Урал явно вышел из клинча , затоптал лидера и способен сейчас обыграть любого без чьей либо помощи со стороны , т.е. сейчас реальность такова , что Пари НН эти , как бы "свои" очки может и не получить ...во всяком случае это матч за 6 очков , а значит будет тяжёлым и как говорится " от ножа " .
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев обратил внимание на изменение коэффициентов в линии букмекеров на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».
«Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом» и не по спортивным причинам.
Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!» – написал Сергеев в своем телеграм-канале.
- «Пари НН» примет «Урал» сегодня.
- Начало матча в Нижнем Новгороде – в 19:30 по московскому времени.
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