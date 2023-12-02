Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Милонов прокомментировал недопуск России до Лиги наций: «Людоеды»

    Милонов прокомментировал недопуск России до Лиги наций: «Людоеды»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на недопуск России до нового розыгрыша Лиги наций.

    «На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть – то есть. Понятно, для чего это делается. Но они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?

    Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость», – сказал Милонов.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

    Новости по теме
    ⚡️ УЕФА не включил сборную России в число участников следующего розыгрыша Лиги наций 33
    Личка ответил, готов ли он возглавить сборную России 3
    Стало известно, когда сборная России может сыграть с Бразилией 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2023 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte 16 часов назад

      Милонов вроде бы на фронт уезжал ? Прям оттуда под обстрелами Хаймерсов и отвечает журналистам ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      Когда придет время собирать камни - Вам ваши мнимые иностранные псевдо-друзья выкатят такой счет за свои вонючие ржавые леопарды и хаймерсы, что Вы вовек не рассчитаетесь с ними за свою глупость....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch 16 часов назад

      да кому эта лига наций нужна...у нас счас цели поважнее

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 16 часов назад

      .у нас счас цели поважнее====Цели где ? Почему ты не на фронте для достижения целей ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      наверное потому , что у нас для этого есть профессиональная армия, школьников , как у Вас на улице не хватают за волосы)))или по твоему тупому мнению мы всей страной должны на фронт уйти)))уже же отвечал тебе на эти тупые вопросы))кстати , а ты почему не на фронте - ты же пишешь что на тебя напали? трусливо отсиживаешься в чужой стране?жалкое существо)))в интернете воюешь за 2 гривны за смс)))фу - само себе не противно?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 15 часов назад

      За себя ответь Zтурбопатриот.Почему ты не на фронте ? Столько добровольцев туда пошло.Почему ты ***** не доброволец ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      повторяю ещё раз - наверное в 100 для тебя - в любой нормальной стране есть профессиональная армия, до тебя не доходит? хотя...откуда у яркого представителя такой страны, как твоя- мозги, чтобы понять простую суть вещей ?)))до тебя реально не доходит? ты реально шакаленок Табаки из мультика про Маугли))) Помнишь ?" а мы пойдем на Север"=)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 15 часов назад

      Кстати , чуть не забыл спросить - ты в курсе, что теперь Армия России официально первая в рейтинге армий Мира? даже по рейтингам Ваших псевдо друзей, которые вам обещали золотые горы, а сами тупо кинули Вас!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 14 часов назад

      05 октября 2023,
      Шойгу рассказал, сколько добровольцев набрали для участия в СВО
      Шойгу: в ВС РФ удалось набрать 38 тыс. добровольцев для участия в СВО-------------
      Почему ты трусливый шакал--не доброволец ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 14 часов назад

      ты вообще читаешь , что я тебе отвечаю, или ты хочешь тупо кол-ом тупых смс взять?)) и почему ты повторяешь все что я пишу за мной? неужели не хватает фантазии придумать что-то свое?)))я конечно прекрасно понимаю, что в мировой пищевой цепочки такие как ты стоят на несколько ступенек ниже меня, и мне даже это льстит)))но все же)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte > AtticusFinch 13 часов назад

      Простой вопрос тебе ---Почему ты трусливый шакал--не доброволец ?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+