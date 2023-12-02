Милонов прокомментировал недопуск России до Лиги наций: «Людоеды»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на недопуск России до нового розыгрыша Лиги наций.

«На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть – то есть. Понятно, для чего это делается. Но они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?

Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость», – сказал Милонов.