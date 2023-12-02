Милонов прокомментировал недопуск России до Лиги наций: «Людоеды»

Милонов вроде бы на фронт уезжал ? Прям оттуда под обстрелами Хаймерсов и отвечает журналистам ?
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на недопуск России до нового розыгрыша Лиги наций.
«На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть – то есть. Понятно, для чего это делается. Но они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху?
Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость», – сказал Милонов.
- Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
- Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.