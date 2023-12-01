Радимов назвал футбольную столицу России

Бывший зенитовец Владислав Радимов включился в спор о футбольной столице России.
– Футбольная столица России?
– Санкт-Петербург.
– Почему?
– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?
– Москва.
– Последние пять сезонов, кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург... Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.
- Самым титулованным клубом России остается «Спартак».
- В Москве больше профессиональных клубов, чем в любом другом городе России.
- Радимов сейчас работает в структуре «Зенита».
Источник: «РБ Спорт»