Радимов назвал футбольную столицу России

Мне вообще "до фонаря" столица-не столица . Главное что команда на поле демонстрирует .
А свинки же как дети ))) Хотят главными быть , а тут обидели их - сразу в слёзы )))
Сказать им "всё , всё , всё - вы главные , вы столица и.т.д " - пусть успокоятся . Я не против , но нельзя . А нельзя потому что свинота тогда ох.еет в край , они и так то болел других команд за людей не считают ....
И делиться своим столичным статусом с "конями " или "гудками" они не намерены . А про всемосковскую дружбу и единство сказки не надо рассказывать , также как и про фсястрана за или фсястрана против - херня полная .
Бывший зенитовец Владислав Радимов включился в спор о футбольной столице России.
– Футбольная столица России?
– Санкт-Петербург.
– Почему?
– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?
– Москва.
– Последние пять сезонов, кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург... Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.
- Самым титулованным клубом России остается «Спартак».
- В Москве больше профессиональных клубов, чем в любом другом городе России.
- Радимов сейчас работает в структуре «Зенита».