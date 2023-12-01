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    Радимов назвал футбольную столицу России

    Бывший зенитовец Владислав Радимов включился в спор о футбольной столице России.

    – Футбольная столица России?

    – Санкт-Петербург.

    – Почему?

    – Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?

    – Москва.

    – Последние пять сезонов, кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург... Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.

    • Самым титулованным клубом России остается «Спартак».
    • В Москве больше профессиональных клубов, чем в любом другом городе России.
    • Радимов сейчас работает в структуре «Зенита».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2023 15:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2364

      Айболид 19 часов назад

      Мне вообще "до фонаря" столица-не столица . Главное что команда на поле демонстрирует .
      А свинки же как дети ))) Хотят главными быть , а тут обидели их - сразу в слёзы )))
      Сказать им "всё , всё , всё - вы главные , вы столица и.т.д " - пусть успокоятся . Я не против , но нельзя . А нельзя потому что свинота тогда ох.еет в край , они и так то болел других команд за людей не считают ....
      И делиться своим столичным статусом с "конями " или "гудками" они не намерены . А про всемосковскую дружбу и единство сказки не надо рассказывать , также как и про фсястрана за или фсястрана против - херня полная .

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      Рейтинг: +19626

      paracetamol 19 часов назад

      Питер, само собой, хотя и климат не футбольный!

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      Рейтинг: +5891

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Хрюкай, не хрюкай, хоть обхрюкайся, а Петербург футбольная столица однозначно. Зенит чемпион! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +20766

      NewLife 21 час назад

      Только дебильный РБ Спорт может задавать такие дебильные вопросы и только простофиля Радимов готов на них отвечать. Для Радимова и немытой шоблы, которая тут ошивается и подванивает, сообщаю: столица это город, где находится государственная власть. Конечно, РФС не может и не должен быть властью так как это не государственная а общественная организация, но у нас кривые зеркала повсюду.

      2
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      Рейтинг: +377

      Strig 22 часа назад

      МОСКВА!!!

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      Рейтинг: +480

      Александр.Т. 22 часа назад

      Если логично то не так ,в каком городе больше футбольных команд академий и т п ,тот и должен быть футбольным городом , интересно в других странах тоже этот вопрос актуальный ???))) или только у нас журналюгам это интересно. Добавлю как может город считаться футбольной столицей если динамо Санкт-Петербург перенесли в Сочи )))) это как то неправильно ))

      2
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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 22 часа назад

      Сколько вони от помойки видно забыли что настоящий Зенит умер во второй лиги, а это помойка из питера и вонят, что она какая то столица так чушкари помойные

      1
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      Рейтинг: +8095

      Semenycch 22 часа назад

      Санкт-Петербург футбольная столица России не потому, что много раз чемпионы! А потому, что Питерские болельщики не имеют себе равных в сочетании образованности, моральной цивильности и глубочайшего понимания футбола. Уровень болельщиков в Питере запредельный! Когда матч Зенита, то по всему городу можно встретить достойных людей с шарфами и атрибутикой Зенита. Матч Зенита в Питере событие городского масштаба! А кроме того, Питерские болельщики легко забивают огромный стадион на Крестовском, при условии, что соперник хорошо известный. Ничего этого нет в Москве и других городах России!

      1
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      Рейтинг: +2364

      Айболид 23 часа назад

      Над стОЛицию туман
      у свиней дымит пукан

      7
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      Рейтинг: +1500

      Номэд > Айболид 22 часа назад

      Ну пока пукан у тебя задымил от радости, что там какая то пьянь из питора как всегда сморозила какую то глупость.

      6
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      Рейтинг: +6871

      fakeid > Номэд 22 часа назад

      он-то норм всё написал, а вот у тебя вошь (вша) нехило так пригорело. твоё зарево из тарасятника видно даже на юго-востоке ленинградской области!

      1
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      Рейтинг: +868

      Янвapь 69 > Айболид 22 часа назад

      Не. не так ..
      надо вот так:

      - На столе стоит стакан,
      - У свиней горит пукан

      1
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      ...
      Рейтинг: +2364

      Айболид > Номэд 22 часа назад

      Вот ведь ты дбл .)) С "дубиной" там на пару тормозухой накидываетесь ?

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      Рейтинг: +377

      Strig > Айболид 22 часа назад

      К психиатру. Однозначно!

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      Рейтинг: +5891

      ПалкоВводецъ (returned) > Айболид 21 час назад

      Это его второе имя. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2364

      Айболид > Strig 19 часов назад

      Беги .

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