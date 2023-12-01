Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов назвал футбольную столицу России

1 декабря 2023, 15:30
5

Бывший зенитовец Владислав Радимов включился в спор о футбольной столице России.

– Футбольная столица России?

– Санкт-Петербург.

– Почему?

– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?

– Москва.

– Последние пять сезонов, кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург... Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.

  • Самым титулованным клубом России остается «Спартак».
  • В Москве больше профессиональных клубов, чем в любом другом городе России.
  • Радимов сейчас работает в структуре «Зенита».

Еще по теме:
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?» 3
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян» 1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1701437669
Если логично то не так ,в каком городе больше футбольных команд академий и т п ,тот и должен быть футбольным городом , интересно в других странах тоже этот вопрос актуальный ???))) или только у нас журналюгам это интересно. Добавлю как может город считаться футбольной столицей если динамо Санкт-Петербург перенесли в Сочи )))) это как то неправильно ))
Ответить
Strig
1701438325
МОСКВА!!!
Ответить
NewLife
1701439303
Только дебильный РБ Спорт может задавать такие дебильные вопросы и только простофиля Радимов готов на них отвечать. Для Радимова и немытой шоблы, которая тут ошивается и подванивает, сообщаю: столица это город, где находится государственная власть. Конечно, РФС не может и не должен быть властью так как это не государственная а общественная организация, но у нас кривые зеркала повсюду.
Ответить
paracetamol
1701446269
Питер, само собой, хотя и климат не футбольный!
Ответить
Главные новости
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
1
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
2
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
5
Все новости
Все новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+