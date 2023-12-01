Радимов назвал футбольную столицу России

Бывший зенитовец Владислав Радимов включился в спор о футбольной столице России.

– Футбольная столица России?

– Санкт-Петербург.

– Почему?

– Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант?

– Москва.

– Последние пять сезонов, кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург... Мне кажется, это вообще глупый вопрос – последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург – футбольная столица. И это логично.