Семак рассказал о своих отношениях с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой, ныне выступающим за «Локомотив».
«Дзюба? Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа тренера не подразумевает благодарности. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.
- «Зенит» после 16 туров лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
- Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 годы с периодом полугодичной аренды в «Арсенал» перед ЧМ-2018.
- Нападающий четыре раза выигрывал с петербуржцами чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
- В 14 матчах сезона-2023/2024 Дзюба забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: «Чемпионат»