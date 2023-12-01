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    Семак рассказал о своих отношениях с Дзюбой

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой, ныне выступающим за «Локомотив».

    «Дзюба? Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа тренера не подразумевает благодарности. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.

    • «Зенит» после 16 туров лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
    • Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 годы с периодом полугодичной аренды в «Арсенал» перед ЧМ-2018.
    • Нападающий четыре раза выигрывал с петербуржцами чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
    • В 14 матчах сезона-2023/2024 Дзюба забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 12:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2774

      моэм 1 декабря, 14:18

      Отношений никаких не было . да и быть не могло.... Дзюба просто в упор "не видел" Семака , будучи на тот момент лидером Зенита , Сб. России и героем ЧМ в России , которого народ носил на руках ....и Семак тренер дебютант статусе " никто " ....в команде с кучей "звёзд" несчастный Семак ходил постоянно оглядываясь , а чаще спиной вперёд . чтобы не вылететь из за ссоры с Дзюбой , или Паредесом , Ракицким , Ивановичем....но как только нарастил авторитет , сразу вышиб Дзюбу ...по мне так зря , во первых Артём уже "борзел"не сильно , а во вторых он был единственный , кто мог переломить любой матч , повести команду на штурм и добыть победу , что и продемонстрировал в Локо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      Айболид 1 декабря, 12:37

      Семак не обижен на зюбу , а "пахмелий" обижен на Семака . Потому как пахмелий - обиженный пропоецъ

      1
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      ...
      Рейтинг: +4961

      шахта Заполярная > Айболид 1 декабря, 12:46

      Ты хоть сам то понял, что написал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2364

      Айболид > шахта Заполярная 1 декабря, 12:54

      Ах да , я и забыл . Ща переведу на ваш : хрю-хрю , хрюхрюхрю хрюхрю хрю-хрю-хрю-хрю . Хрю,хрю - уииииии хрю-хрю .

      2
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      ...
      Рейтинг: +1739

      Дубина > Айболид 1 декабря, 13:13

      Ты чи под феназепамом? Бредишь? Не бухай.

      1
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      ...
      Рейтинг: +642

      TIMOTHY > Айболид 1 декабря, 13:25

      Супер перевод)) ухахахаха))но эти хрюндели не понимают юмор)) секта одним словом пришиблинная))

      0
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      Рейтинг: +642

      TIMOTHY > Дубина 1 декабря, 13:30

      Откуда знаешь про эти колёса и как они действуют!?)) Дуболом ты сам себя сдал) впрочем вы там все убогие

      1
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      Рейтинг: +4961

      шахта Заполярная > TIMOTHY 22 часа назад

      Ты убогий сам то откуда знаешь

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      Рейтинг: +4961

      шахта Заполярная > Айболид 22 часа назад

      А ты по лошадиному можешь, клинер может, или ты только на родном можешь.

      0
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      Рейтинг: +2364

      Айболид > шахта Заполярная 22 часа назад

      Ты сам с собой пи.дишь там ?

      0
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      Рейтинг: +4961

      шахта Заполярная > Айболид 18 часов назад

      Ну если ты никто , ноль, пустое место, так пес помоечный, то можно и с собой поговорить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6214

      Павелий 1 декабря, 12:32

      Прежде всего Серёжа Семак - физрук-тряпка на побегушках у Миллера. А ведь Сергей Семак в своё время был капитаном у армейцев!

      1
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      ...
      Рейтинг: +642

      TIMOTHY > Павелий 1 декабря, 13:28

      Неоднократно делать клуб чемпионом человек на побегушках не сможет! Семак просто воспитанный человек,не сектант и не хамло как вы например

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5416

      Spirit_78 1 декабря, 12:22

      Потому что Семак - мужчина, а Дзюба - инфантил обиженный.

      3
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