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Семак рассказал о своих отношениях с Дзюбой

1 декабря 2023, 12:12
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой, ныне выступающим за «Локомотив».

«Дзюба? Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа тренера не подразумевает благодарности. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.

  • «Зенит» после 16 туров лидирует в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
  • Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 годы с периодом полугодичной аренды в «Арсенал» перед ЧМ-2018.
  • Нападающий четыре раза выигрывал с петербуржцами чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
  • В 14 матчах сезона-2023/2024 Дзюба забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (8)
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Spirit_78
1701422560
Потому что Семак - мужчина, а Дзюба - инфантил обиженный.
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Павелий
1701423167
Прежде всего Серёжа Семак - физрук-тряпка на побегушках у Миллера. А ведь Сергей Семак в своё время был капитаном у армейцев!
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моэм
1701429521
Отношений никаких не было . да и быть не могло.... Дзюба просто в упор "не видел" Семака , будучи на тот момент лидером Зенита , Сб. России и героем ЧМ в России , которого народ носил на руках ....и Семак тренер дебютант статусе " никто " ....в команде с кучей "звёзд" несчастный Семак ходил постоянно оглядываясь , а чаще спиной вперёд . чтобы не вылететь из за ссоры с Дзюбой , или Паредесом , Ракицким , Ивановичем....но как только нарастил авторитет , сразу вышиб Дзюбу ...по мне так зря , во первых Артём уже "борзел"не сильно , а во вторых он был единственный , кто мог переломить любой матч , повести команду на штурм и добыть победу , что и продемонстрировал в Локо.
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