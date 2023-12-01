Семак рассказал о своих отношениях с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимоотношениях с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой, ныне выступающим за «Локомотив».

«Дзюба? Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа тренера не подразумевает благодарности. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», – сказал Семак.