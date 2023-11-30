Отец Хвичи рассказал об эмоциях сына после матча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»

Бадри Кварацхелия, отец вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, напомнил, что его сын мечтает выступать за «Реал».

В среду грузинский футболист впервые сыграл на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» победил «Наполи» (4:2) в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

«Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский «Реал». Я уверен в этом.

Для Хвичи матч против «Реала» был особенным. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня», – сказал Кварацхелия-старший.

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