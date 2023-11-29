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    • Стала известна причина, по которой Промес пропустил матч с «Оренбургом»

    Стала известна причина, по которой Промес пропустил матч с «Оренбургом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Квинси Промес не сыграл в кубковом матче с «Оренбургом». Московская команда проиграла со счетом 0:1.

    – Почему не вышел Промес?

    – У Квинси всегда желание быть на поле, помогать команде, он боец по своей натуре. Мы не могли рисковать им в этом матче.

    – Это из‑за поля?

    – Да, конечно. В прошлый раз он тоже получил травму в Оренбурге. К тому же у него есть небольшой перегруз, поэтому было принято такое решение

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3092

      Suvorov71 1 минуту назад

      На ветке одни помойные, не возможно зайти ВОНЬ ВОНЬ ВОНЬ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      TIMOTHY 5 минут назад

      У испанца тоже сегодня перегруз случился)) сцепился с футболистом клоун) и это тренер!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5745

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      У Свинси Промяса перегруз в уголовных делах. Он уже стал рецидивист, которого укрывает свинарня. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +596

      TIMOTHY > ПалкоВводецъ (returned) 7 минут назад

      Перегруз или переспуск) ну ты понял)

      1
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