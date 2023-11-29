Стала известна причина, по которой Промес пропустил матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Квинси Промес не сыграл в кубковом матче с «Оренбургом». Московская команда проиграла со счетом 0:1.

– Почему не вышел Промес?

– У Квинси всегда желание быть на поле, помогать команде, он боец по своей натуре. Мы не могли рисковать им в этом матче.

– Это из‑за поля?

– Да, конечно. В прошлый раз он тоже получил травму в Оренбурге. К тому же у него есть небольшой перегруз, поэтому было принято такое решение

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