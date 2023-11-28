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    Орлов: «Какого-то фетишизма в «Зените» нет»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» есть запас прочности в сравнении с «Краснодаром», а в составе петербургского клуба нет неприкасаемых.

    «Зенит», который вышел на первое место, сейчас выглядит предпочтительнее «Краснодара». Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с «Сочи»? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А ведь есть еще Кассьерра, есть Сергеев.

    С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на втором этаже. Он сейчас набрал форму. Понятно, что «Сочи», наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее и в таких встречах очень важно не допускать осечек.

    Пока не восстановился Караваев, на подходе Марио Фернандес. Против «Сочи» справа играл левша Круговой. И в целом он понравился. Своей заряженностью, активностью. Показал, что готов составить конкуренцию.

    Пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди.

    В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых. Все подчинено интересам команды. Помните, был период, когда Клаудиньо оставался в запасе? Все по спортивному принципу. Какого-то фетишизма в «Зените» нет. И игроки понимают, что у всех есть шанс себя проявить. Честная конкуренция», – сказал Орлов.

    • «Зенит» вышел в лидеры РПЛ по итогам 16-го тура с 33 очками.
    • В последнем матче петербургский клуб победил «Сочи» 3:0, при этом Клаудиньо не реализовал пенальти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1624

      Дубина 10 минут назад

      Вонь есть от вшивых))))

      0
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      Рейтинг: +6283

      Дядя Серёжа 49 минут назад

      Не нюхают? Ну и ладно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5641

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Орлов попутал Зенит с хряками насчёт фетишизма. Это присуще антинародным сектантам. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      ziborock 1 час назад

      Фетишизма может и нет а вот онанизм присутствует!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Скай 2 часа назад

      Фетишизма может и нет, но вот воняет от бЗдинита знатно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5641

      ПалкоВводецъ (returned) > Скай 1 час назад

      Воняет из твоего поганого рта! Гыгыгы

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      Рейтинг: +3063

      Suvorov71 > Скай 1 час назад

      Вы уж не обращайте внимания на Палкавжопе, он плохо себя чувствует, пока ему не введут очередной член

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