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Орлов: «Какого-то фетишизма в «Зените» нет»

28 ноября 2023, 08:53
13

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» есть запас прочности в сравнении с «Краснодаром», а в составе петербургского клуба нет неприкасаемых.

«Зенит», который вышел на первое место, сейчас выглядит предпочтительнее «Краснодара». Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с «Сочи»? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А ведь есть еще Кассьерра, есть Сергеев.

С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на втором этаже. Он сейчас набрал форму. Понятно, что «Сочи», наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее и в таких встречах очень важно не допускать осечек.

Пока не восстановился Караваев, на подходе Марио Фернандес. Против «Сочи» справа играл левша Круговой. И в целом он понравился. Своей заряженностью, активностью. Показал, что готов составить конкуренцию.

Пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди.

В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых. Все подчинено интересам команды. Помните, был период, когда Клаудиньо оставался в запасе? Все по спортивному принципу. Какого-то фетишизма в «Зените» нет. И игроки понимают, что у всех есть шанс себя проявить. Честная конкуренция», – сказал Орлов.

  • «Зенит» вышел в лидеры РПЛ по итогам 16-го тура с 33 очками.
  • В последнем матче петербургский клуб победил «Сочи» 3:0, при этом Клаудиньо не реализовал пенальти.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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ziborock
1701152444
Фетишизма может и нет а вот онанизм присутствует!)
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Дядя Серёжа
1701156032
Не нюхают? Ну и ладно.
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Дубина
1701158371
Вонь есть от вшивых))))
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Азбука
1701161798
У Зенита сейчас столько травмированных и больных, что тут не до фетишизма, а задача набрать здоровых игроков на ближайшую игру.
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Krics
1701169293
"Фетишизм-это болезнь,связанная с расстройством психики." Не зря медицинский штаб работает,ихмо.
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